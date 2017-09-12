تدميرثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين بالبويرة





في إطار محاربة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بالبويرة الناحية العسكرية الأولى، دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 11 سبتمبر 2017 ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجنوب تندوف الناحية العسكرية الثالثة ، كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بعشرة (10) قناطير. وبتمنراست وعين قزام الناحية العسكرية السادسة أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي مهربا وضبطت سيارة رباعية الدفع و(1,6) طن من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من البيض وتلمسان ومعسكرالناحية العسكرية الثانية، تاجري (02) مخدرات و(04) مهربين وحجزوا (51,5) كيلوغرام من الكيف المعالج و(2690) علبة تبغ.

من جهة أخرى وفي إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقف حراس الشواطئ ببني صاف الناحية العسكرية الثانية ، (14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف (18) مهاجرا غير شرعي بتلمسان وأدرار والنعامة.

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