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12/09/2017 07:37:00

السعودية تحبط عملية إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية في الرياض


أعلنت السلطات السعودية عن إحباط عملية لتنظيم الدولة الإسلامية كانت تستهدف تفجير مقرين تابعين لوزارة الدفاع في الرياض، مشيرة إلى اعتقال انتحاريين قبل تنفيذهما العملية.

وقال مصدر مسؤول في رئاسة أمن الدولة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن "السلطات اعتقلتهما قبل مهاجمة مقرين لوزارة الدفاع في الرياض، كما أنها صادرت حزامين ناسفين و تسع قنابل يدوية وأسلحة نارية وبيضاء".

وأضاف "اتضح من التحقيقات الأولية بأنهما من الجنسية اليمنية، كما ألقي القبض، في الوقت ذاته على سعوديين ويجري التثبت من علاقاتهما بالانتحاريين"

وتابع أن "الانتحاريين هما أحمد ياسر الكلدي وعمار علي محمد"، مضيفاً أنه تم اعتقالهما قبل بلوغهما المقر المستهدف".وتقود السعودية التي تعرضت لهجمات انتحارية وتفجيرات تبناها تنظيم الدولة الإسلامية تحالفاً عسكرياً في اليمن لدعم حكومة عبد ربه منصور هادي.

"أنشطة استخباراتية"

وفي خبر منفصل، نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر أمني قوله "إن رئاسة أمن الدولة تمكنت خلال الفترة الماضية، من رصد أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية، ضد أمن الدولة ومصالحها ومقدراتها وسلمها الاجتماعي بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية".وأضاف المصدر أنه " تم تحييد خطرهم والقبض عليهم، وهم سعوديون وأجانب، ويجري التحقيق معهم".ولم يتضح إن كان هناك صلة بين القضيتين.    نقلا عن وكالة البي بي بسي 

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