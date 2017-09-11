أمن ولاية الجزائر ينظم لقاء تحسيسي حول تعزيز الروح الرياضية





بمناسبة انطلاق الموسم الرياضي 2017/2018، نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر بتاريخ 11/09/2017 على الساعة العاشرة صباحا، بمقر أمن الولاية، لقاء تحسيسي حول تعزيز الروح الرياضية خلال إجراء المقابلات الكروية المبرمجة بقطاع الإختصاص، وهذا بحضور كل من رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، نائب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، رؤساء الفرق العاصمية لكرة القدم ولجان الأنصار لذات الفرق، عبد الحميد زوبا ممثلا عن قدماء اللاعبين.

هذه المبادرة تدخل في إطار اللقاءات التحسيسية التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني، مع الشركاء الرياضيين من أجل غرس ثقافة التسامح، التآخي، المنافسة النظيفة والروح الرياضية ضمن نفسية الأنصار عن طريق لجان الأنصار، رؤساء وكذا مسؤولي الفرق الرياضية، لما لهم دور أساسي في سبيل تحجيم مظاهر العنف والسلوكيات التي قد تعكر جو ومبادئ كرة القدم.

هذا اللقاء يهدف إلى تمتين روابط وميكانيزمات التواصل والتنسيق بين مختلف الشركاء الرياضيين، و مصالح الأمن في تسيير وإنجاح المقابلات الكروية المبرمجة على مستوى ملاعب العاصمة، و ترسيخ حسن الضيافة غداة كل تنافس كروي بين الفرق العاصمية لكرة القدم وكل فريق كروي زائر، وكذا تضافر مساعي مصالح أمن ولاية الجزائر والأسرة الكروية كل في مجاله بهدف واحد ألا وهو الروح الرياضية وخلق الفرجة والمتعة لدى الأنصار، مع تكريم كل من رئيس الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، نائب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، اللاعب الدولي السابق عبد الحميد زوبا و رؤساء الفرق العاصمية لكرة القدم، كإلتفاتة طيبة من قبل مصالح أمن ولاية الجزائر.

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