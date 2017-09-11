توقيف أربعة (04) عناصر لدعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار
في إطار محاربة الإرهاب، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار الناحية العسكرية السادسة. وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين قزام (19) مهربا وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع ومعدات للتنقيب عن الذهب، في حين أوقفت مفرزة أخرى بغردايةالناحية العسكرية الرابعة، تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة. وبتلمسان الناحية العسكرية الثانية، أوقف عناصر الدرك الوطني تاجري (02) مخدرات كانا على متن شاحنة وبحوزتهما (40) كيلوغرام من الكيف المعالج.
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