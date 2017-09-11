

توقيف أربعة (04) عناصر لدعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار في إطار محاربة الإرهاب، أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 10 سبتمبر 2017، أربعة (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية ببرج باجي مختار الناحية العسكرية



هذا ما قالته بن غبريط عن "حذف البسملة".. أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط ،أمس، أنھا لا تريد إثارة جدل حول موضوع حذف "البسملة"، موضحة أنها ستترك المجال للبیداغوجیین للتحدث في ھذه



دورة تكوينية في مجال "إدارة والاتصال" في حالة أزمات دخل الضباط المكلفين بالإعلام لمديريات الحماية المدنية الولائية للغرب في دورة تكوينية وهذا إطار برنامج التعاون (الجزائري الأوروبي) في مجال الوقاية من الكوارث ، وتمتد



مدلسي يشارك في أشغال المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري بليتوانيا يشارك رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي ، اليوم، في الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري التي ستجري أشغالها بعاصمة ليتوانيا فيلينوس والتي ستتمحور حول



مساهل يجدد موقف الجزائر الداعم لحل سياسي للأزمة في ليبيا أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال القمة الرابعة للجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات



دربال: أعضاء الهيئة سيخضعون لتــكوين تحسبا للمحليــات · الشركاء حلفاء والرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،عبد الوهاب دربال، أمس، عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات



«إندبندنت»: إدلب مصنع «الجهاديين» تزداد قوة على حساب هزيمة تنظيم «الدولة» كتب المعلق في صحيفة «إندبندنت» البريطانية باتريك كوكبيرن محللًا الوضع بعد تنظيم الدولة قائلا: إن التركيز في الوقت الحالي هو على هذا التنظيم الجهادي «الدولة



احتياطات الصرف تبلغ 105 ملايير دولار خلال يوليو وصندوق ضبط الإيرادات نفذ في فبراير بلغت احتياطات الصرف للجزائر في يوليو 2017 قيمة قدرت ب 105 ملايير دولار بينما نفذ صندوق ضبط الايرادات كلية في شهر فبراير الماضيي حسب ما



ملتقى الصحة الرقمية .. قريبا بالجزائر يحتضن فندق سوفيتال الجزائر يوم 23 من أكتوبر القادم الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، أو ما يسمى بملتقى الصحة الرقمية. وتعد "هيلث ديجيتال دايز" مبادرة