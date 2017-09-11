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11/09/2017 11:10:00

دورة تكوينية في مجال "إدارة والاتصال" في حالة أزمات


دخل الضباط المكلفين بالإعلام لمديريات الحماية المدنية الولائية للغرب في دورة تكوينية وهذا إطار برنامج التعاون (الجزائري الأوروبي) في مجال الوقاية من الكوارث ، وتمتد في الفترة  من يوم 10 إلى غاية 14 سبتمبر الجاري و التي سوف تقام على مستوى مديرية الحماية المدنية  لولاية وهران  . وأوضح بيان للحماية المدنية تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه"، بالقول:" ..في إطار تطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية و بصفة خاصة في ميدان الموارد البشرية و نظرا للمهام الصعبة والمتشعبة المنوطة لسلك الحماية المدنية للتكفل بمختلف الأخطار، لهذا الغرض تنظم المديرية العامة للحماية المدنية دورة تكوينية في مجال إدارة والاتصال في حالة أزمات و كوارث لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام لمديريات الحماية المدنية الولائية للغرب في الفترة الممتدة  من يوم 10 إلى غاية 14 سبتمبر 2017 و التي سوف تقام على مستوى مديرية الحماية المدنية  لولاية وهران". ويندرج التكوين في إطار برنامج التعاون (الجزائري الأوروبي) في مجال الوقاية و الإعداد لمواجهة الكوارث، و دلك من أجل رفع درجة التأهيل في مجال الإعلام و الإتصال في حالة الأزمات،وحسب ذات الجهة وعند اختتام فعليات هده الدورة التكوينية سيتمكن المشاركين من إكتساب المعرفة و التأهيل في مجال تحضير مخطط عمل لتسيير الاتصال أثناء وقوع الأزمات سواء على مستوى التقني العملي و الاجتماعي. وسيتمكن المشاركين الضباط  مع نهاية الورشة التكوينية الاستفادة من تحضير ووضع حيز التطبيق الأدوات الكفيلة بتحديد نوع وحجم الأزمة،ومعرفة طبيعة وخصوصيات الأخطار المختلفة في حالة الأزمات وهذا من أجل تحديد المنهجية والكيفية لمواجهتها،,وضع الأدوات اللازمة للاستفادة من عودة التجارب الى جانب التحضير لإدارة و تسيير الاتصال أثناء الأزمات،,تحديد نوع الحدث وحجمه،والإعداد ووضع منهجية في الاتصال أثناء الأزمات عن طريق المخطط التقني ، العملي ، الإجتماعي أو السياسي، و معرفة، الخصوصيات الرئيسية في حالة الأزمات بهدف التعلم في كيفية مواجهتها،واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي في حالة أزمة.

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دورة تكوينية في مجال "إدارة والاتصال" في حالة أزمات

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