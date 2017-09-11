مدلسي يشارك في أشغال المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري بليتوانيا





يشارك رئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي ، اليوم، في الجمعية العامة الرابعة للمؤتمر العالمي للقضاء الدستوري التي ستجري أشغالها بعاصمة ليتوانيا فيلينوس والتي ستتمحور حول موضوع "دولة القانون والقضاء الدستوري في العالم المعاصر". وخلال الجلسة الأولى من هذا الاجتماع الذي سيستمر على مدار أربعة أيام – حسب بيان المجلس- ستكون لمدلسي مداخلة حول موضوع "مختلف مفاهيم دولة القانون"، كما سيجري بالمناسبة،"لقاءات مع عدد من رؤساء المحاكم و المجالس الدستورية المشاركة وكذا رؤساء المنظمات القارية واللغوية المختصة في القضاء الدستوري، للتباحث حول إمكانيات دعم و تطوير علاقات المجلس الدستوري الجزائري بهذه الهيئات والمنظمات، فضلا عن مناقشة مسائل مختلفة في ذات الاختصاص"،يوضح المصدر ذاته. ويذكر أن المجلس الدستوري يعد عضوا دائما في المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري منذ تأسيسه في جانفي 2009،والذي يضم حاليا 110 هيئة دستورية من مختلف القارات، حيث تنعقد جمعيته العامة كل ثلاث سنوات.

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