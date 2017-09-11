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11/09/2017 10:40:00

دربال: أعضاء الهيئة سيخضعون لتــكوين تحسبا للمحليــات


  • ·      الشركاء حلفاء والرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري

 أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،عبد الوهاب دربال، أمس، عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات جهوية عددها أربع على المستوى الوطني قال إنها انطلقت أمس في مستغانم وسكيكدة و يوم 13 في الوادي وفي الجزائر العاصمة، مشيرا إلى أن الهيئة تتكون من 205 قاضي. وأوضح دربـــــال للإذاعية الوطنية أن طبيعة الانتخابات المحلية تختلف عن التشريعية لأنها متعلقة بشؤون المواطن في القرى والمداشر وفي الأحياء والمدن ، وأضاف:"..جميع الصعوبات والطعون التي تواجه الشركاء في العملية الانتخابية ستحل محليا ، والتكوين الموحد ينجم عنه التعامل مع المشكلات الواحدة بحل واحد في حال وجودها أثناء التحضير للعملية الانتخابية"، مستطردا:"..الدستور في الفقرتين الأخيرتين من نص المادة 194 يلزمنا بالتكوين لأعضاء الهيئة و كذا للشركاء السياسيين لمن يرغب منهم ، و هؤلاء مبرمج تكوينهم سنة 2018 و هي سنة مخصصة للتكوين"، كاشفا عن دعوة الشركاء إلى الحوار الدائم عن الانتخابات، قائلا إن الشركاء حلفاء ، لأن الرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري على الهيئة وواجب سياسي على الحلفاء". وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أن الهيئة تملك إمكانيات ذات وسائل مؤقتة لأنها حديثة النشأة وستخوض الانتخابات لحماية صوت المواطن بكل ما تملك من المساعدات من كل الجهات، مؤكدا أن الشفافية والنزاهة هي الغاية السامية من وجود الهيئة، مطالبا الإدارة بالتزام القانون والحياد ، وأوضح أن العملية الانتخابية يشارك فيها الكثير من الناس  وعلى كل واحد يجب أن يتحمل مسؤوليته لأن الانتخابات في خدمة الصالح العام و خدمة للمواطنين، وعندها يصبح عمل الهيئة سهلا. وقال دربال:"القانون العضوي المنشئ للهيئة يلزمنا بتقديم تقرير لرئيس الجمهورية و قد تم بعد الانتخابات التشريعية وهو يحتوي على مجموعة من الملاحظات وكذا على  مقترحات تشمل عدة قوانين خاصة بالانتخابات"، وأضاف:" مسائل كثيرة يجب أن تراجع منها قانون الانتخابات ذاته والمراجعة تكون بحوار سياسي  بين الشركاء السياسيين و ليس من طرف التقنيين حتى تحقق عدالة في الخيار". وعاد ضيف الأولى للقول بأنه في جميع مراحل العملية الانتخابية بالنسبة للمحليات سيكون القرار محليا، مذكرا أنه في الانتخابات التشريعية كان هناك 52 دائرة انتخابية 48 دائرة في كل ولاية و 4 دوائر انتخابية في الخارج و عدد الأحزاب المشاركة قارب 60 حزبا، أما بالنسبة لمحليات 2017 فقال إن ولاية تيزي وزو وحدها على سبيل المثال توجد بها 68 دائرة انتخابية لأنها من أكبر الولايات من حيث البلديات 67 بلدية إضافة إلى المجلس الشعبي الولائي، و عليه ستكون الحملة الانتخابية فيها الكثير من التنافس.

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دربال: أعضاء الهيئة سيخضعون لتــكوين تحسبا للمحليــات

·      الشركاء حلفاء والرقابة عن صحة العملية السياسية واجب دستوري  أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،عبد الوهاب دربال، أمس، عن ملتقيات تكوينية على شكل ندوات
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