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10/09/2017 15:41:00

ملتقى الصحة الرقمية .. قريبا بالجزائر


يحتضن فندق سوفيتال الجزائر يوم 23 من أكتوبر القادم الطبعة الأولى لـ "هيلث ديجيتال دايز"، أو ما يسمى بملتقى الصحة الرقمية. وتعد "هيلث ديجيتال دايز" مبادرة أطلقتها " Sense Healthcare" وكالة اتصال متعددة القنوات مختصة في مجال الصحة بدعم من المنظمة العالمية للصحة (OMS)، الجمعية الجزائرية للعلاج عن بعد والصحة الإلكترونية (SATeS)، الجمعية الجزائرية للطب العام (SAMG) ومركز تطوير التكنولوجيات المتقدمة ( (CDTA، تسمح هذه اللقاءات للمختصين في مجال الصحة والتقنيات الجديدة بالتعرف، فهْم وتحليل إشكالية التحول الرقمي وآفاق تطوره في الجزائر. وتهدف الطبعة الأولى من "هيلث دجيتال دايز" إلى تعزيز القدرات وتبادل المعرفة وترسيخ أفضل الممارسات في مجال الصحة، وتحديد العوامل الأساسية لنجاحها. في نفس السياق، سيكون الاجتماع فضاء مناسب للتبادل بين المهنيين المحليين والأجانب في مجالي الصحة والرقمنة من خلال تنشيط ورشات عمل، مؤتمرات وندوات حول ذات الموضوع. كما سيتم تخصيص مساحات عرض لأفضل الحلول التكنولوجية لهؤلاء المهنيين. حيث سيتيح هذا الموعد الغني بالمحتوى للزوار بنسج روابط فعالة وتقاسم مختلف التجارب في مجال الصحة الرقمية. وكذا :"مخابر صيدلانية، جمعيات علمية، جمعيات حماية المرضى،  مستشفيات، أطباء عامين ومختصين، مراكز ومخابر البحث العلمي والطبي، عيادات خاصة وعاملين في مجال العلاج عن بعد"، إضافة إلى مشاركة ممولي الخدمات التكنولوجية الجديدة والحلول الطبية الموجهة لمهنيي الصحة والمرضى، سيشرفون جميعا بحضورهم في هذه الطبعة لتبادل الخبرات التي تهمهم، لتَبَنِي واعتماد الحلول والتقنيات، وخلق توجهات إستراتيجية جديدة. ويأتي هذا اللقاء في إطار التحول التكنولوجي الذي يتسارع في ظل إطلاق الجيل الثالث والرابع من الإنترنت عبر الهاتف النقال، والذي يساهم بكثرة في تغيير سلوك المرضى والأطباء وضمان جودة الخدمة الصحية للجميع. وصلت الحلول الذكية كالتطبيقات، البرمجيات والمواقع الالكترونية إلى أوجها في مجال الصحة، في محيط يطغى عليه التطور المستمر الذي يَعِد بتحقيق أثر كبير على التفاعلات داخل قطاع الصحة، بإدخال التكنولوجيات الجديدة على نطاق واسع في مجال الرعاية الصحية لإدارة المعلومات الصحية.

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