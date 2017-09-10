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10/09/2017 14:43:00

وفاة 12 شخصا وإصابة 29 آخرين في حوادث مرور


أحصت وحدات الحماية المدنية عدة حوادث مرور منها 13 حوادث الأكثر دموية  تسببت في وفاة 12 شخصا  وإصابة 29 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم اسعافهم في مكان الحوادث ونقلهم الى المستشفيات من طرف عناصر الحماية المدنية. وقال بيان للحماية المدنية تحصلت "الاتحاد" على نسخة، إن أثقل حصيلة سجلت على مستوى ولاية  البيض بوفاة 03 أشخاص و إصابة 05 آخرين بجروح  على إثر 02 حادثي مرور  ، خلال الفترة الممتدة  ما بين  07 الى 09 سبتمبر الجاري، وسجلت وحدات الحماية المدنية  4436  تدخل في عــدة مناطق مختلفة من الوطن وهذا على إثر تلقي مكالمات الاستغـاثة من  طرف المواطنين، هذه التدخلات شملت مختلف مجالات أنشطة الحماية المدنية سواء المتعلقة بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي إخمــاد الحرائق و الأجهزة الأمنيةوتدخل جهاز حراسة الشواطئ والسباحة التابع للحماية المدنية  من أجل انتشال 01  ضحية متوفي غرقا  في البحر خلال نفس الفترة بولاية مستغانم  يتعلق بشاب  يبلغ من العمر  25 سنة متوفي في شاطئ سيدي محجوب   بلدية مستغانم   ،  تم نقل جثة الضحية الى المستشفى المحلي  . وقامت مصالح الحماية المدنية بالتدخل من أجل إخماد 10 حرائق حضرية ، صناعية و مختلفة في كل من ولايات : الجزائر 01 ، أم البواقي 01 ، نعامة 01 ، سكيكدة 01 ، غرداية 01 ، سيدي بلعباس 01 ، بشار 01 ، خنشلة 01 ، الأغواط 01 و باتنة 01 حريق ،  أهم حريق سجل على مستوى ولاية الجزائر يتعلق بحريق شب في مستودع  دو مساحة 800 متر مربع لإنتاج سيكا  بالمكان المسمى حي حيدوسي ببلدية الكاليتوس ، الحريق أخمد من طرف مصالحنا بدون تسجيل ضحايا.

 

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