ساحل: "الجزائر تراهن على حوار بيني بين الليبيين يحفظ وحدتهم"





يرى المحلل السياسي، مخلوف ساحل، أن اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا يعتبر هاما جدا من حيث تأكيد قادة الدول الافريقية على أولوية الحلول الافريقية والتصورات الافريقية للقضايا داخل القارة . وأكد مخلوف ساحل على الدور الذي تلعبه الجزائر منذ عدة سنوات من أجل تجسيد هذا المبدأ في تسوية النزاعات والخلافات على المستوى القاري، مشيرا إلى المقاربة الجزائرية من أجل تسوية سياسية مستديمة للازمة في ليبيا في إطار حوار شامل يقصي الأطراف التي تغذي الارهاب، بعيدا عن أي تدخل عسكري مثلما أكدت عليه منذ بدايات الأزمة في الجارة الشرقية وما اعقبها من تدخل لحلف الناتو . وقال ساحل إن الجزائر تراهن على حوار بيني بين الليبيين يحفظ وحدتهم الترابية من خلال توافقات وطنية شاملة وجامعة تتعدى كل منطق الخلافات ومبنية على أساس المصالح العليا للشعب الليبي. هذا ويشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا الذي انعقد أمس ببرازافيل بجمهورية الكونغو-حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية-، موضحا أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار قرارات مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقيي التي تجدد التزام المنظمة الإقليمية بمساعدة الأطراف الليبية لإيجاد حل دائم لأزمة بلادهم". ويعكف الاجتماعي الذي يرأسه رئيس جمهورية الكونغوي دونيس ساسو نغيسوي على "دراسة تطور الوضع في ليبيا مع استعراض الجهود الإقليمية والدولية التي تهدف إلى تسوية الأزمة في هذا البلد الشقيق".

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