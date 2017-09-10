مساهل يشارك ببرازافيل في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا
سيشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، الذي سينعقد يوم السبت ببرازافيل بجمهورية الكونغو، حسبما أفاد به يوم الجمعة بيان لوزارة الشؤون الخارجية.و جاء في البيان أن "هذا الاجتماع يندرج في إطار قرارات مؤتمر رؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي التي تجدد التزام المنظمة الإقليمية بمساعدة الأطراف الليبية لإيجاد حل دائم لأزمة بلادهم".و سيعكف الاجتماعي الذي يرأسه رئيس جمهورية الكونغو دونيس ساسو نغيسو على "دراسة تطور الوضع في ليبيا مع استعراض الجهود الإقليمية و الدولية التي تهدف إلى تسوية الأزمة في هذا البلد الشقيق".
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