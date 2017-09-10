

وزيرة التضامن تدعو إلى تكاثف الجهود من أجل التكفل الجيد بتمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة دعت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة و قضايا المرأة غنية الدالية بتلمسان إلى ضرورة تكاثف الجهود من أجل التكفل الجيد بتمدرس فئة ذوي الاحتياجات الخاصة



مساهل يشارك ببرازافيل في اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا سيشارك وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في أشغال اجتماع لجنة الاتحاد الإفريقي الرفيعة المستوى حول ليبيا، الذي



مستثمرو "أونساج" يُرحبون بقرار الحكومة رحب المستثمرون الشباب بقرار الحكومة القاضي بإعادة جدولة ديون أصحاب المؤسسات المصغرة المستحدثة قبل مارس 2011 في إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب والصندوق الوطني



مناصرة:معارضتنا ليست مشاكسة.. اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم ،عبد المجيد مناصرة، أن مجلس الوزراء الأخير مدرك لصعوبة المرحلة وتطوراتها سواء ماليا واجتماعيا، معيبا على السلطة عدم اعترافها بوجود



قوائم الاىنتخابات المحلية ل تهدد كيان أفلان واريكة ولد عباس تهتز مع بداية الإفراج عن قوائم حزب جبهة التحرير الوطني التي تدخل بها المحليات المقررة في 23 نوفمبر المقبل، تصاعدت موجة الإحتجاجات ضد قيادة الحزب وهو



عز الدين ميهوبي، يكشف: الدولة مجندة لحماية و صيانة المواقع الأثرية أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، بتيبازة أن الدولة مجندة من خلال مؤسساتها المعنية بحماية المواقع الأثرية وصيانتها. وأكد وزير الثقافة خلال الزيارة التي



الإعلاميات الموريتانيات والصراع من أجل العمل في قطاع مهني طارد دخلت المرأة الموريتانية عالم الصحافة والإعلام مبكرا بخطوات متثاقلة متحدية تقاليد المجتمع الذي يعتبر ظهور المرأة في الشاشات سفورا وسماع صوتها عورة، بل يحكم على



توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 08 سبتمبر 2017 من توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية



مصطفى قيطوني: "الدولة عازمة على التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطنين في أفق 2030" أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني بعين الدفلى عزم الدولة على التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطنين في حدود أفق 2030 حرصا منها على تحسين ظروفهم المعيشية. و اوضح