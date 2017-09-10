وسجلت في عدة ولايات على غرارتيسمسيلت و تبسة، عنابة، باتنة والبليدة، سخطا كبيرا بعد غلق الباب في وجه الراغبين في الترشح، إضافة الى وضع دخلاء عن الحزب في مراكز متقدمة في قوائم المترشحين للمحليات، وهو الأمر الذي أدى بعديد المناضلين للخروج الى الشارع، وغلق القسمات والمحافظات، احتجاجا على ما وصفوه بالتهميش، والإقصاء، و للمطالبة بإلغاء النتائج التي تمخضت عن عمل لجنة الترشيحات للمجالس المحلية.

ويرى مراقبون للوضع في الأفلان، أن ابعاد الأمين العام جمال ولد عباس احتمال قائم في الدورة القادمة للجنة المركزية المقررة في 22 أكتوبر، وبقاؤه مرهون بتحقيق نتائج ايجابية في المحليات القادمة، وحصد أكبر عدد من الولايات والبلديات، لنسيان نكسة التشريعيات التي اكتفى من خلالها الأفلان بحصد 163 مقعد فقط، مع تقدم كبير للغريم الأرندي.

والملاحظ كذلك أن متاعب ولد عباس زادت عشية المحليات، بخروج قيادات نافذة من الصف الأول ومطالبتها لهذا الأخير بضرورة تحسين تسييره للحزب، إضافة الى الإستعانة بالمكتب السياسي عند اتخاذ القرارات المهمة، وعدم تسيير الحزب بصورة انفرادية وارتجالية.

بلعياط : الأفلان يتجه الى خسارة قاسية في المحليات المقبلة

قال القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمان بلعياط، إن الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس يسير بالحزب الى الهاوية، والى خسارة قاسية، وتاريخية خلال المحليات المقبلة.

وفي اتصال لاحدى الوسائل الاعلامية سيق أوضح بلعياط، أنهم يسجلون ارتفاع موجة الاحتجاجات في العديد من ولايات الوطن بسبب قوائم الترشيحات التي شهدت إقصاء مناضلي الحزب الحقيقيين وتعويضهم بدخلاء أصحاب الشكارة والمعارف.

وفي السياق ذاته، حمّل ذات المتحدث الأمين العام الحالي للأفلان، مسؤولية نتائج المحليات المقبلة التي ستكون كارثية بسبب سوء انتقاء المرشحين من جهة، والى عزوف أنصار الأفلان على التصويت لصالح قوائم الحزب بعد نكسة التشريعات.