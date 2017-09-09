

توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 08 سبتمبر 2017 من توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية



مصطفى قيطوني: "الدولة عازمة على التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطنين في أفق 2030" أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني بعين الدفلى عزم الدولة على التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطنين في حدود أفق 2030 حرصا منها على تحسين ظروفهم المعيشية. و اوضح



التحضيرات للانتخابات المحلية 2017 تتواصل بوتيرة منتظمة تتواصل التحضيرات للانتخابات المحلية المزمع عقدها يوم 23 نوفمبر المقبل بوتيرة منتظمة مع تنصيب يوم الخميس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم هذا الموعد الانتخابي. و



النقابة الوطنية لقطاع التربية يدعو مديرية التربية لفرض قوانين الجمهورية رفع ،المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية مكتب ولاية "غليزان "،بيانا كتابيا الى مديرية التربية بغليزان ،تحوز الجريدة على نسخة منه



عبد القادر مساهل: الجزائر مستعدة للتكفل ببعض دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع في التشاد أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بباريس أن الجزائر مستعدة للتكفل بإنجاز بعض دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع مدرجة في البرنامج الوطني للتنمية



تواتي يلوح بالاستقالة من رئاسة "الأفانــــــــــــــا" لوَّح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، أمس، بالاستقالة من على رأس الحزب لأسباب قال إنها تدخل في عدم احترام القانون وعدم دفع المناضلين لاشتراكاتهم،



مناصرة: "حمس" تبحث في العراقيل التي تشوش على المحليــــــــــات أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة ،أمس، أن "حمس" تبحث في العراقيل والمعيقات والتغلب على كل ما يعتري هذه الانتخابات من عرقلة أو



عيسى:"المسؤولية تقع على عاتق الحجيج الذين جاؤوا فرادى" حمَّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، محمد عيسى، الحجاج الجزائريين الذين أدوا مناسك خارج البعثة مسؤولية خلق المتاعب للحجاج في البقاع المقدسة، وقال إن المسؤولية



الجزائر تعبر عن "انشغالها العميق" و تدعو إلى "حماية الروهينغيا بشكل عاجل أعربت الجزائر يوم الجمعة في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عن "انشغالها العميق" إزاء أعمال العنف التي تناقلتها العديد من المصادر الاعلامية و المرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار داعية حكومة ميانمار ل"حماية مواطنيها الروهينغيا بشكل عاجل".