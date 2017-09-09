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09/09/2017 12:30:00

توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت


في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات  الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 08 سبتمبر 2017 من توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت الناحية العسكرية الثانية. و في إطار مكافحة التهريب و الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من الناحية العسكرية الثالثة و الرابعة، ثمانية (08) مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة. و بالناحية العسكرية السادسة، تمكنت عناصر الجيش الوطني الشعبي من توقيف عشرة (10) مهربين و حجز(02) شاحنتين وخمسة (05) سيارات رباعية الدفع و واحد وعشرون (21) طنا من المواد الغذائية و(1020) لترا من الوقود كما حجز عناصر الدرك الوطني بتلمسان الناحية العسكرية الثانية  ثمانون(80) كلغ من الكيف المعالج.

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