الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
09/09/2017 11:26:00

التحضيرات للانتخابات المحلية 2017 تتواصل بوتيرة منتظمة


تتواصل التحضيرات للانتخابات المحلية المزمع عقدها يوم 23 نوفمبر المقبل بوتيرة منتظمة مع تنصيب يوم الخميس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم هذا الموعد الانتخابي. و تضم هذه اللجنة التي يترأسها الوزير الأول وزراء القطاعات المعنية بتنظيم الانتخابات و على رأسها وزارتي الداخلية و العدل وكذا مصالح الأمن. و كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قد وقع يوم 26 أوت الماضي مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات المحلية يوم 23 نوفمبر 2017. و يؤكد برنامج عمل الحكومة المصادق عليه الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء على تعزيز الديمقراطية بما في ذلك من خلال تنظيم جيد للانتخابات المحلية. و في هذا الاطار وقصد تسهيل عملية التصديق على استمارات التوقيعات الفردية لصالح قوائم المترشحين، أعلنت وزارة الداخلية عن وضع مداومات على مستوى مقرات البلديات وملحقاتها على المستوى الوطني وتمديد ساعات العمل كامل أيام الأسبوع، ما عدا الجمعة حتى الساعة الثامنة ليلا، وذلك إلى غاية الأحد 24 سبتمبر 2017ي آخر أجل لإيداع ملفات الترشح. و بالموازاة مع إيداع ملفات ستتواصل عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انطلقت يوم 30 أغسطس الماضي إلى غاية 13 سبتمبر المقبل، حيث سيكون المواطنون غير المسجلين في القوائم الانتخابية، سيما البالغين 18 سنة كاملة يوم 23 نوفمبر 2017 معنيين بتسجيل أنفسهم في بلديات إقامتهم، علما أن المكاتب المكلفة بالانتخابات على مستوى البلديات تبقى مفتوحة كل أيام الأسبوع من الساعة 9 صباحا إلى غاية الساعة 16سا و30 دقيقة ما عدا يوم الجمعة. و ستشكل الانتخابات المحلية المقررة في نوفمبر المقبل بعد الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو الفارط ثاني موعد انتخابي ستشرف عليه اللجنة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تم إنشائها بموجب أحكام الدستور المعدل في 2016 كضامن إضافي للشفافية و نزاهة المواعد الانتخابية المحلية، مع تمتعها بصلاحيات واسعة للسهر على السير الحسن للانتخابات. و بهدف الامتثال للأحكام الجديدة للقانون الأساسي للبلاد تمت المصادقة على قانون جديد يسمح على الخصوص لممثلي المترشحين بممارسة حقهم في مراقبة عمليات التصويت في كل المراحل و تسجيل احتجاجاتهم و طعونهم في محاضر فرز أوراق التصويت. و اكد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال مؤخرا أن "الهيئة عازمة على أداء واجبها الدستوري في مجال حماية المواطن، قصد تكريس حرية الاختيار خلال الانتخابات المحلية ليوم 23 نوفمبر المقبل"، داعيا أعضائها إلى ضرورة "الاستمرار والإبقاء على نفس العزيمة والتضحية التي أثبتوها في تشريعيات مايو 2017 خاصة و أن الانتخابات المحلية تتطلب بذل المزيد من الجهود و متابعة دائمة على الميدان و وسائل أكبر". و من جهته دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إلى "التجند بقوة" لإنجاح الانتخابات المحلية التي اعتبرها "موعدا هاما سيساهم في بناء المؤسسات الدستورية وتكريس الديمقراطية". وخلال لقاء عقد يوم الأحد الماضي مع إطارات المديرية العامة للحريات والشؤون القانونية خصصه للانتخابات المحلية البلدية استمع الوزير إلى عرض  مفصل حول آخر التحضيرات الخاصة بالانتخابات. كما دعا الوزير بهذه المناسبة الجميع إلى العمل على توفير كل الظروف المناسبة والملائمة لإنجاح هذه الاستحقاقات و ذلك "في اطار تعليمات رئيس الجمهورية الذي يتابع عن كثب مستجدات هذا الملف مع تأكيده على ضرورة توفير كل الوسائل المادية و البشرية لإنجاح هذا الحدث الهام".

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية ضد مقر أمن ولاية تيارت

في إطار مكافحة الإرهاب تمكنت قوات  الجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، يوم 08 سبتمبر 2017 من توقيف شخصين لهم علاقة بالعملية اللإرهابية
image

مصطفى قيطوني: "الدولة عازمة على التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطنين في أفق 2030"

أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني بعين الدفلى عزم الدولة على التكفل بالحاجيات الطاقوية للمواطنين في حدود أفق  2030 حرصا منها على تحسين ظروفهم المعيشية. و اوضح
image

التحضيرات للانتخابات المحلية 2017 تتواصل بوتيرة منتظمة

تتواصل التحضيرات للانتخابات المحلية المزمع عقدها يوم 23 نوفمبر المقبل بوتيرة منتظمة مع تنصيب يوم الخميس اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم هذا الموعد الانتخابي. و
image

النقابة الوطنية لقطاع التربية يدعو مديرية التربية لفرض قوانين الجمهورية

 رفع ،المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية مكتب ولاية "غليزان "،بيانا كتابيا  الى مديرية التربية بغليزان ،تحوز الجريدة على نسخة منه
image

عبد القادر مساهل: الجزائر مستعدة للتكفل ببعض دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع في التشاد

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الخميس بباريس أن الجزائر مستعدة للتكفل بإنجاز بعض دراسات الجدوى الخاصة بمشاريع مدرجة في البرنامج الوطني للتنمية
image

تواتي يلوح بالاستقالة من رئاسة "الأفانــــــــــــــا"

لوَّح رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ،موسى تواتي، أمس، بالاستقالة من على رأس الحزب لأسباب قال إنها تدخل في عدم احترام القانون وعدم دفع المناضلين لاشتراكاتهم،
image

مناصرة: "حمس" تبحث في العراقيل التي تشوش على المحليــــــــــات

أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة ،أمس، أن "حمس" تبحث في العراقيل والمعيقات والتغلب على كل ما يعتري هذه الانتخابات من عرقلة أو
image

عيسى:"المسؤولية تقع على عاتق الحجيج الذين جاؤوا فرادى"

حمَّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، محمد عيسى،  الحجاج الجزائريين الذين أدوا مناسك خارج البعثة مسؤولية  خلق  المتاعب للحجاج في البقاع المقدسة، وقال إن  المسؤولية
image

الجزائر تعبر عن "انشغالها العميق" و تدعو إلى "حماية الروهينغيا بشكل عاجل

أعربت الجزائر يوم الجمعة في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عن "انشغالها العميق" إزاء أعمال العنف التي تناقلتها العديد من المصادر الاعلامية و المرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار داعية حكومة ميانمار ل"حماية مواطنيها الروهينغيا بشكل عاجل".
image

الجزائر تدعو إلى "حماية الروهينغيا بشكل عاجل"

اعربت الجزائر يوم الجمعة في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عن "انشغالها العميق" ازاء اعمال العنف التي تناقلتها العديد
قيم هذا المقال
0