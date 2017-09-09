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09/09/2017 11:17:00

النقابة الوطنية لقطاع التربية يدعو مديرية التربية لفرض قوانين الجمهورية


 رفع ،المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين للتربية الوطنية مكتب ولاية "غليزان "،بيانا كتابيا  الى مديرية التربية بغليزان ،تحوز الجريدة على نسخة منه ،يطالب فيه أعضاء المكتب بتدخل المسؤولة الأولى بالقطاع على مستوى الولاية ،بالتدخل  من أجل تطبيق  الإجراءات القانونية والترتيبات التنظيمية المنصوص عليها في المرجع المذكور في البيان ،بخصوص المؤطرة للحركة التنقلية الخاصة بالموظفين . وحسب محتوى ذات البيان ، لم يتم اجراء هذه الحركة سواءا للإداريين أو العمال المهنيين المرسمين أو المتعاقدين. . بل بلغ الأمر الى الغاء التعيينات الرسمية التي انجزت في شهر جويلية في اطار الإتفاق الودي بين المكتب الولائي للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لولاية غليزان ومديرة التربية كبادرة حسن نية وحفاظا على الإستقرار في القطاع من طرف المكتب الولائي لولاية غليزان والتزاما منه بتوجيهات المكتب الوطني التي يؤكد فيها دائما على مبدأ الحوار الجاد والمسؤول على المستوى المحلي . على الرغم من التحاق اصحاب التعيينات بمؤسساتهم الجديدة وامضائهم لمحاضر التنصيب .  مما يعتبر استهتارا بكل القوانين والأعراف المتعارف عليها في القطاع.واهانة شديدة لفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ولنقابتهم كممثل شرعي ووحيد لهذه الفئة . وأضاف محتوى البيان ،فيما يخص العمال المهنيين المرسمين فإنهم يحتفظون بصفة موظف حسب المادة 23 من الأمرية الرئاسية  06/03 . مما يجعلهم يتمتعون بكامل حقوقهم كموظفين بما فيها الحركة التنقلية التي لم تجرى لحد الآن. وأشار نفس البيان ،فيما يخص العمال المهنيين المتعاقدين فإن التعليمة الوزارية رقم 100/0.3.9 /2016 واضحة فيما يخص الترخيص لهم بالتبديل أو التبادل لصالحهم  موضحاـ اجراء عملية تبديل اماكن الشغل ،بناءا على طلبهم ،على ان يكون ذلك وجوبا قبل تحديد وتشخيصالمناصب الشاغرة المزمع فتح مسابقات توظيف لشغلها . ـ اجراء عملية تبديل اماكن الشغل ، بناءا على طلبهم ،لشغل المناصب التي تبقى شاغرة أو تشغر بعد تنظيم مسابقات التوظيف ، على ان يراعى في هذاالصدد ضرورة الحفاظ على التوزيع المتوازن للأعوان على مستوى المؤسسات التربوية .ـ السماح باجراء تبادل اماكن الشغل بينهم ، بناءا على طلبهم ،على ان يراعى في هذا الصدد تجانس مناصب شغل المعنيين وكذا المهام المنوطة بهم . وختم نص البيان ،بمطالبة مديرية التربية بالتدخل ،حيث قال وعليه نطلب من سيادتكم التدخل العاجل لفرض هيبة قوانين الجمهورية وذلك بالحرص على تطبيق النصوص المذكورة في المرجع اعلاه . لأننا مدركون تماما لما تقوم به بعض النقابات من تشويش وهذا بالدفع ببعض المدراء المحسوبين عليها او المنخرطين فيها للإحتجاج على عملية النقل للعمال او الإداريين سواء برفض تنصيبهم رغم امتلاكهم لمقررات نقل رسمية صادرة عن الهيئة الوصية صاحبة سلطة التعيين ،او التقدم بشكاوى الى مديرة التربية شخصيا من اجل الضغط عليها وخلق جو من التوتر الوهمي واللااستقرار لإفساد الدخول المدرسي بعدما باءت كل محاولاتهم السابقة بالفشل فلم يبقى لهم الا استعمال المدراء المنضوين تحت لوائهم في عملية التخلاط النقابي . وعليه نعلنها صريحة وواضحة بأننا لن نسكت عن حق هذه الفئة  وسندافع عنها بكل استماتة وبكل الوسائل المشروعة والقانونية وعبر كل القنوات الرسمية حتى لاتضيع حقوقنا بسبب اهداف دنيئة لبعض الأطراف . ونتمنى من مديرة التربية التي عهدنا فيها اليقظة والضمير الحي والشجاعة في مواجهة هذه الألاعيب الصبيانية ان تقف وقفة جادة من اجل ارجاع الحقوق لأصحابها .

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