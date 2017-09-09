مناصرة: "حمس" تبحث في العراقيل التي تشوش على المحليــــــــــات





أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة ،أمس، أن "حمس" تبحث في العراقيل والمعيقات والتغلب على كل ما يعتري هذه الانتخابات من عرقلة أو تشويش، وقال إن طرح عدة قضايا على الانتخابات و الرئاسيات تشويش على المواطن. وأوضح مناصرة خلال افتتاح "اللقاء الجهوي للهيئات الانتخابية الولائية" لولايات الشرق بمركب محمد العيد آل خليفة بقسنطينة، بمشاركة تسع ولايات: قسنطينة وقالمة وجيجل وأم البواقي وعنابة وسكيكدة وسطيف وميلة وخنشلة أن الحركة تبحث في العراقيل والمعيقات والتغلب على كل ما يعتري هذه الانتخابات من عرقلة أو تشويش، وأضاف:" عادة مع كل موسم انتخابي إلا ومحاولات إطلاق بلبلة أذهان وتشتيت الناخبين وطرح جملة من المواضيع في غير الزمان المناسب."مشيرا إلى أن طرح عدة قضايا على الانتخابات والرئاسيات، والجيش تعتبر تشويش على المواطن المشوش أصلا. وأوضح رئيس "حمس" بالقول:" الارتباك الذي وقع في التحضير لهاته الانتخابات من قبل الإدارة وتأخر استدعاء الهيئة الناخبة بثلاث أيام كاملة انجر عنها بيروقراطية كبيرة والارتباك والتناقض في تفسير القانون" ، نافيا أن يكون هناك تحضيرا جيدا للمحليات وقال:" بالأمس فقط تم تنصيب الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات وتراجع الأداء الرقابي لها باستمرار في ظروف لا تخدم الانتخابات". أما عن حذف البسملة من الكتب المدرسية في عز الانتخابات،إعتبره مناصرة التصرف المستفز لمشاعر الجزائريين وسلوك الفاشلين، متسائلا هل بمثل هذه التصرفات يصنع الهدوء؟ معتبرا إياهم عجزة يضرون بتصرفاتهم باستقرار الأسر والمدرسة والمجتمع، وأضاف:"حمس تريد من الانتخابات أن يكون المنفذ الوحيد في التغيير يعيد للشعب الثقة والأمل".

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