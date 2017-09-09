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09/09/2017 10:57:00

عيسى:"المسؤولية تقع على عاتق الحجيج الذين جاؤوا فرادى"


حمَّل وزير الشؤون الدينية والأوقاف ، محمد عيسى،  الحجاج الجزائريين الذين أدوا مناسك خارج البعثة مسؤولية  خلق  المتاعب للحجاج في البقاع المقدسة، وقال إن  المسؤولية تقع على عاتق الكثير من الجزائريين الذين جاؤوا فرادى، ومن جاؤوا بتأشيرات مجاملة. وقال الوزير في ندوة صحفية تقييمية لموسم الحج  عقدها،أول أمس، في البقاع المقدسة إن المسؤولية تقع على عاتق الكثير من الجزائريين الذين جاؤوا فرادى، ومن جاؤوا بتأشيرات مجاملة، ومن جاؤوا من أوروبا، موضحا أن التحاق الحجاج الجزائريين الفرادى بحجاج البعثة الجزائرية ودخولهم إلى خيامهم ، وأضاف:"..زاد من الضيق والحرج على إخواننا الجزائريين". وشدد الوزير على ضرورة تحسين الأداء في الخيام الجزائرية بقوله " يقع علينا أن نرفع مستوى الصرامة في وجه التمييز بين جزائري دفع حقه في المخيم وبين وجزائري لم يدفع حقه في المخيم".وأكد محمد عسى إنه سيناضل في الجزائر "لإقناع الحكومة بأخذ المستحقات،في الجزائر، من هؤلاء الحجاج الفرادى"، موضحا أنه لا يرى أي مانع "في تقديم خدمات لهم حيث هم، لكن بمقابل مادي". وقال الوزير  تعليقا على ما تداولته قنوات إعلامية خاصة حول أوضاع الحجاج الجزائريين في البقاع المقدسة" إن أغلبيتهم أحرار ولم يدفعوا سنتيما واحدا من أجل خدمات الأكل والمبيت والنقل" واعتبر ما راج في وسائل الإعلام " كلاما يسيء إلى الجزائر". وأبدى المتحدث استياءه مما اعتبره " لمزا لإخوانهم في المملكة العربية السعودية وإساءة أنا لا أقبلها" على حد تعبيره.وأكد أن  الجزائر في المقدمة من حيث إدارة بعثة الحج، حسب مقارنات عقدها مع بعثات دول أخرى،  مضيفا  " أريد أن تكون لدي وضعيات إدارية حقيقية أقدمها للدولة حينما أدخل، حتى نسد هذا الطريق الذي يشوش علينا النجاح ". وكانت قنوات خاصة جزائرية قد تناولت أوضاع الحجيج الجزائريين في البقاع المقدسة ومعاناتهم في ظل انخفاض مستوى الخدمات المقدمة لهم.

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