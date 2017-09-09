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09/09/2017 10:38:00

الجزائر تدعو إلى "حماية الروهينغيا بشكل عاجل"


اعربت الجزائر يوم الجمعة في تصريح للناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف عن "انشغالها العميق" ازاء اعمال العنف التي تناقلتها العديد من المصادر الاعلامية و المرتكبة ضد مسلمي الروهينغيا في ميانمار داعية حكومة ميانمار ل"حماية مواطنيها الروهينغيا بشكل عاجل". و في رد فعل للمعلومات المتداولة من طرف مصادر عديدة مفادها ارتكاب اعمال عنف ضد مسلمي الروهينغيا في ميانماري اكد بن علي شريف في تصريح له ان "المآسي التي تجري في ميانمار بعيد عن الاعين و التي يتعرض اليها مسلمو الروهينغا بلغت درجة لا توصف من البشاعة حسب المعلومات التي تتناقلها العديد من المصادر الاعلامية" مؤكدا ان "هذا العنف يعد مصدر انشغال كبير" بالنسبة للجزائر. و اردف يقول في هذا الصدد "ندعو حكومة ميانمار لاتخاذ كل الاجراءات الضرورية لتسليط الضوء على اعمال العنف هذه و القيام بدورها في حماية مواطنيها من الروهينغيا المسلمين". و خلص الى ان المجتمع الدولي مدعو ايضا الى "تحرك عاجل في اطار مجلس الامن الاممي و المحافظة السامية للاجئين لوضع حد للعنف الممارس ضد هؤلاء السكان والوقاية من مأساة انسانية باتت محاورها ترتسم كل يوم اكثر".

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