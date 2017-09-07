نشرية خاصة تحذّر من أمطار رعدية في عدة ولايات
حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأحوال الجوية، من أمطار رعدية تشتهدها عدة ولايات من شرق البلاد اليوم، بداية من منتصف النهار وإلى غاية الساعة التاسعة ليلاً.
وحسب ذات المصدر، فإن الولايات المعنية، هي كل من: “بجاية، سطيف، برج بوعريريج، قسنطينة قالمة، الطارف، سوق أهراس، أم البواقي ،باتنة خنشلة، تبسة وشمال مسيلة”. وعليه دعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر.
عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك