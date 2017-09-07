توقعات أسعار النفط للعام القادم
توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تتراوح أسعار النفط الخام العام القادم في نطاق 45 إلى 55 دولارا للبرميل.
ويرى وزير الطاقة الروسي أن سوق النفط ستتوازن بحلول شهر أبريل/نيسان العام القادم وفق توقعاته.وقال في تصريحات للصحفين اليوم الأربعاء "إذا لم تتوازن سنستخدم خيار تمديد الاتفاق"، في إشارة إلى اتفاق خفض الإنتاج المبرم بين منظمة اوبك والمنتجين من خارجها.وأضاف الوزير أن الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، سألت روسيا أيضا عن إمكانية شحن نحو 3.5 مليون طن من النفط عبر ميناء كوزمينو الروسي المطل على المحيط الهادي العام القادم.
المصدر: وكالات
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