

جيش لن ينقلب عسكريا مهما كانت الظروف جددت مؤسسة الجيش تأكيدها بالتزامها بتأدية مهامها الدستورية وعدم الحياد عنها، مهما كانت الظروف والأحوال من دون أن تحيد عنها، مع وقوفه مع أبناء الوطن



نشرية خاصة تحذّر من أمطار رعدية في عدة ولايات حذّرت نشرية خاصة للديوان الوطني للأحوال الجوية، من أمطار رعدية تشتهدها عدة ولايات من شرق البلاد اليوم، بداية من منتصف النهار وإلى غاية الساعة التاسعة



الجيش الوطني الشعبي سيظل جمهوريا ملتزما بمهامه الدستورية "مهما كانت الظروف والأحوال" أكدت مجلة الجيش في افتتاحيتها لعدد سبتمبر الجاري أن الجيش الوطني الشعبي سيظل جمهوريا ملتزما بالدفاع عن السيادة الوطنية وبمهامه الدستورية "مهما كانت الظروف والأحوال".



توقعات أسعار النفط للعام القادم توقع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن تتراوح أسعار النفط الخام العام القادم في نطاق 45 إلى 55 دولارا للبرميل.



هامل يؤكد على ضرورة توحيد "الجهود والرؤى" مع منظمة الأوروبول للتصدي للتهديدات الأمنية أكد المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، بصفته رئيس آلية الأفريبول اليوم الأربعاء بمدينة لاهاي (هولندا) على ضرورة "توحيد الجهود والرؤى" مع منظمة الأوروبول من أجل التصدي للتهديدات الأمنية ومكافحة الجريمة العابرة للأوطان.



الرئيس بوتفليقة يترأس اجتماع مجلس الوزراء باشر مجلس الوزراء أشغاله بدراسة برنامج عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول طبقا للمادة 93 من الدستور. تستند هذه الوثيقة إلى برنامج السيد رئيس الجمهورية كما انها ترتكز



توقيف مهربين وحجز شاحنة مُحملة بـ(30) قنطار من التبغ ببسكرة في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 سبتمبر 2017 ببسكرة الناحية العسكرية الخامسة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(30)



بـن صالـح يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر استقـبل عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 ، بمقـر المجلس ، سعادة السيد غسان المعلم، سفير الجمهورية اللبنانية



انطلاق أول رحلة إلى الجزائر اليوم التحق معظم الحجاج الجزائريين في اليوم الأخير من أيام التشريق متعجلين بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة حيث لم يبق إلا عدد قليل منهم على مستوى المخيمات