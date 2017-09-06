

توقيف مهربين وحجز شاحنة مُحملة بـ(30) قنطار من التبغ ببسكرة في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 سبتمبر 2017 ببسكرة الناحية العسكرية الخامسة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(30)



بـن صالـح يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر استقـبل عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 ، بمقـر المجلس ، سعادة السيد غسان المعلم، سفير الجمهورية اللبنانية



انطلاق أول رحلة إلى الجزائر اليوم التحق معظم الحجاج الجزائريين في اليوم الأخير من أيام التشريق متعجلين بأماكن إقامتهم بمكة المكرمة حيث لم يبق إلا عدد قليل منهم على مستوى المخيمات



هذا ما قاله مناصرة لنواب "حمس" شدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة،أمس، على أهمية وجود تضامن وتنسيق في الجهود بين النواب والكتلة بأكملها وفق برنامج الحركة وخطة الكتلة البرلمانية



عريبي :"الأراضي المقدسة لا ترتبط بأي موقف سياسي أو مذهبي" دعا النائب عضو لجنة الدفاع بحزب جبهة العدالة والتنمية ،حسن عريبي، أمس، الحكومة السعودية لإلغاء منع الشاعر الجزائري "محمد جربوعة التميمي من أداء مناسك الحج. وندد



بن غبريط تدعو لاختيار "أميـــــــــار" يحسنون التكفل بالمدارس دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، لاختيار رؤساء مجالس البلديات "الأميار" خلال المحليات المقبلة يحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم البلدية، محملة إياهم



كمال داود يشيد بالحياة والكتابة في روايته "زبور أو المزامير" أشاد الكاتب و الصحفي كمال داود في رواته الثالثة الأخيرة "زبور أو المزامير" والتي صدرت مؤخرا في طبعات "برزاخ" بالأسبوع الماضي في فرنسا وتونسي بالدور



«واشنطن بوست»: حملة قمع المعارضة في مصر زادت بعد زيارة ترامب للمنطقة كتب مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في القاهرة سودارسان راغفان عن زيادة حالات القتل من دون محاكمة في مصر، يقول: إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب



غرق سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية أعلنت السلطات العمانية عن غرق سفينة تجارية تحمل علم تنزانيا قبالة السواحل العمانية إثر تسرب مياه البحر إلى بدن مقدمة السفينة. وقالت وزارة النقل والاتصالات العمانية