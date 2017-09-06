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06/09/2017 14:56:00

توقيف مهربين وحجز شاحنة مُحملة بـ(30) قنطار من التبغ ببسكرة


في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 05 سبتمبر 2017 ببسكرة الناحية العسكرية الخامسة، مهربا كان على متن شاحنة مُحملة بـ(30) قنطار من مادة التبغ. من جهة أخرى، أحبطت وحدات حرس السواحل بتنس الناحية العسكرية الأولى ، محاولة هجرة غير شرعية لـ(10) أشخاص، فيما تم توقيف (24) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وورقلة وغرداية. وبغليزان ومستغانم الناحية العسكرية الثانية، ضبط عناصر الدرك الوطني (4394) وحدة من مختلف المشروبات.

 

 

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