الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
06/09/2017 12:18:00

بـن صالـح يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر


 استقـبل عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 ، بمقـر المجلس ، سعادة السيد غسان المعلم، سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر الذي أدّى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببلادنا .. وقد تم خلال اللقاء التطرق للعلاقات الثنائية المتميزة والتنويه بالتعاون المثمر في شتى المجالات، كما كان فرصة لاستعراض جوانب من الأوضاع الخاصة في المنطقة وتأكيد حرص البلدين على عودة الاستقرار إليها.

 

 

عدد القراءات 11 مرة | قراءات اليوم 11 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بـن صالـح يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر

 استقـبل عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 ، بمقـر المجلس ، سعادة السيد غسان المعلم، سفير الجمهورية اللبنانية
image

انطلاق أول رحلة إلى الجزائر اليوم

التحق معظم الحجاج الجزائريين  في اليوم  الأخير من أيام التشريق متعجلين بأماكن إقامتهم بمكة  المكرمة  حيث لم يبق إلا  عدد قليل منهم على مستوى المخيمات
image

هذا ما قاله مناصرة لنواب "حمس"

شدد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد المجيد مناصرة،أمس، على أهمية وجود تضامن وتنسيق في الجهود بين النواب والكتلة بأكملها وفق برنامج الحركة وخطة الكتلة البرلمانية
image

عريبي :"الأراضي المقدسة لا ترتبط بأي موقف سياسي أو مذهبي"

دعا النائب عضو لجنة الدفاع بحزب جبهة العدالة والتنمية ،حسن عريبي، أمس، الحكومة السعودية لإلغاء منع الشاعر الجزائري "محمد جربوعة التميمي من أداء مناسك الحج. وندد
image

بن غبريط تدعو لاختيار "أميـــــــــار" يحسنون التكفل بالمدارس

دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، لاختيار رؤساء مجالس البلديات "الأميار" خلال المحليات المقبلة يحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم البلدية، محملة إياهم
image

كمال داود يشيد بالحياة والكتابة في روايته "زبور أو المزامير"

أشاد الكاتب و الصحفي كمال داود في رواته الثالثة الأخيرة "زبور أو المزامير" والتي صدرت مؤخرا في طبعات "برزاخ" بالأسبوع الماضي في فرنسا وتونسي بالدور
image

«واشنطن بوست»: حملة قمع المعارضة في مصر زادت بعد زيارة ترامب للمنطقة

كتب مراسل صحيفة «واشنطن بوست» في القاهرة سودارسان راغفان عن زيادة حالات القتل من دون محاكمة في مصر، يقول: إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
image

غرق سفينة تجارية قبالة السواحل العمانية

أعلنت السلطات العمانية عن غرق سفينة تجارية تحمل  علم تنزانيا قبالة السواحل العمانية إثر تسرب مياه البحر إلى بدن مقدمة السفينة. وقالت وزارة النقل والاتصالات العمانية
image

مسؤول بصندوق النقد: قطر تقاوم الحصار بفاعلية

قال مسؤول بصندوق النقد الدولي إن حكومة قطر عملت بطريقة فعالة لحماية الاقتصاد في مواجهة العقوبات التي تفرضها عليها دول عربية أخرى. وقال محمد القرشي في
image

محمد حالي: المحتل المغربي يرفض تسوية النزاع في الصحراء الغربية طمعا في ثرواتها وخيراتها الكبيرة

أكد الناشط الحقوقي الصحراوي محمد حالي أن النزاع في الصحراء الغربية المحتلة من طرف المغرب جوهره اقتصادي لا يجب إخفاؤه ولا إهماله، موضحا بأن المحتل
قيم هذا المقال
0