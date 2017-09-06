بـن صالـح يستقبل سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر
استقـبل عبـد القادر بـن صالـح ، رئيس مجـلس الأمـة ، اليـوم الأربعاء 6 سبتمبر 2017 ، بمقـر المجلس ، سعادة السيد غسان المعلم، سفير الجمهورية اللبنانية بالجزائر الذي أدّى له زيارة وداع على إثر انتهاء مهامه ببلادنا .. وقد تم خلال اللقاء التطرق للعلاقات الثنائية المتميزة والتنويه بالتعاون المثمر في شتى المجالات، كما كان فرصة لاستعراض جوانب من الأوضاع الخاصة في المنطقة وتأكيد حرص البلدين على عودة الاستقرار إليها.
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