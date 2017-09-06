عريبي :"الأراضي المقدسة لا ترتبط بأي موقف سياسي أو مذهبي"





دعا النائب عضو لجنة الدفاع بحزب جبهة العدالة والتنمية ،حسن عريبي، أمس، الحكومة السعودية لإلغاء منع الشاعر الجزائري "محمد جربوعة التميمي من أداء مناسك الحج. وندد عريبي في بيان له نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" الفايسبوك" بمنع سلطات السعودية للشاعر "محمد جربوعة التميمي من أداء مناسك الحج"، بالقول:" من ذا الذي يملك حق الوصاية على بيت الله الحرام؟ باستياء كبير تلقيت خبر منع السلطات السعودية للشاعر الجزائري محمد جربوعة من أداء مناسك الحج لهذا العام، وهو حقا موقف يثير الاستغراب ويطرح عدة أسئلة حول حجة السلطات في منع شاعرنا الفطحل من حقه الشرعي في أداء مناسك الحج"، وأضاف:" مهما كانت الحجة التي استندت إليها، الحكومة السعودية فإنها غير مقبولة وغير مبررة إطلاقا لا شرعا ولا حتى سياسيا كون الأراضي المقدسة لها خصوصيتها الدينية التي لا ترتبط بأي موقف سياسي أو مذهبي، ولا تخضع أبدا للأهواء الشخصية". وتساءل البرلماني حسن عريبي :" كيف تسمح سلطات الرياض لنفسها باتخاذ هذا القرار المشين الذي نستنكره ونندد به ونعتبره عدوانا صارخا على حق من حقوق المسلمين الذين يرون في مكة والمدينة وغيرهما من المشاعر المقدسة محميـة إسلامية"، وقال:" ..لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي مسلم من هـذا الحق بسبب مخالفته الرأي والفكر للسلطات السعودية أو غيرها، وإنني إذ أكرر تنديدي واستنكاري لهذا الموقف الغريب، فإنني أوجه الدعوة إلى علماء الإسلام في أرض الحرمين الشريفين أن تكون مواقفهم طبقا لما شرع الله وليس مسايرة لأهواء السلاطين، وأن تكون أصواتهم حرة عالية كي توضح للحكومة السعودية أنها ارتكبت خطأ فضيعا وجرما لا يغتفر بمنع مسلم من أداء فريضة الحج"-يقول عريبي-. وقال:" أطالب الحكومة السعودية أن تتنزه من هذه الأخطاء التي لا تخدم حتى مصلحة الحكومة السعودية ونطالبها بإلغاء المنع فورا وتقديم الاعتذار للضحية ومحاسبة المتسبب".

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