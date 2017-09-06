بن غبريط تدعو لاختيار "أميـــــــــار" يحسنون التكفل بالمدارس





دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، لاختيار رؤساء مجالس البلديات "الأميار" خلال المحليات المقبلة يحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم البلدية، محملة إياهم مسؤولية عدم تنفيذ القرارات التي تتخذ على المستوى الوزاري، كاشفة عن استلام 102 مؤسسة جديدة في انتظار استكمال بعض المشاريع المـتـأخرة. وكشفت المسؤولية الأولى عن قطاع التربية في حديث مع الإذاعة الوطنية أنه تم توظيف أكثر من 37 ألف أستاذ في قطاع التربية الوطنية سنة 2017 ، 10 آلاف منهم عن طريق مسابقة التوظيف في 29 جوان 2017، و27 ألف تم توظيفهم من القوائم الاحتياطية الولائية والوطنية، مؤكدة على نزاهة مسابقات التوظيف التي لم يتم تسجيل أي طعن بخصوصها، منوهة بتعميم استعمال القائمة الاحتياطية في توظيف الاداريين لسد الاحتياجات والمناصب الشاغرة ، كاشفة أن ترقية أكثر من 2500 موظف من العمال المهنيين إلى رتب عليا، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ 2008. أما عن تـأمين المؤسسات التربوية، فأوضحت الوزيرة أن مصالح الوزارة تنتهج سياسة خاصة، إضافة إلى اتفاقية خاصة مع المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تأمين محيط المؤسسات التربوية، مشيرة إلى إعداد مشروع للوقاية ومكافحة العنف داخل المدرسة لتوفير مناخ مدرسي ملائم .

..على المواطنين اختيار مجالس بلدية تهتم بقطاع التربية ..

حملت بن غبريط السلطات المحلية مسؤولية عدم تنفيذ القرارات التي تتخذ على المستوى الوزاري ( الداخلية تخصص ميزانية هامة لشراء حافلات النقل المدرسي غير أن السلطات المحلية تفضل استئجارها من الخواص) ، مشيرة إلى أن رؤساء المجالس البلديات سيتغيرون باعتبار الجزائر مقبلة على المحليات، والمواطن يجب أن يعرف أن وضعية المؤسسات التربوية من حيث الصيانة الاطعام والنقل المدرسيين تحت مسؤولية البلديات وعليهم اختيار "أميار" يحسنون التكفل بالمدارس الواقعة في إقليم البلدية وقالت إن بعض "الأميار" عندهم عقدة من قطاع التربية.

"الأميار" يتحملون مسؤولية النقل والإطعام المدرسي

وعن المشاكل التي تظهر مع بداية كل دخول مدرسي على غرار النقل المدرسي والتدفئة فضلا عن الإطعام، أوضحت بن غبريط أنه تم تناولها في لقاءات مع ممثلي وزارة الداخلية سيما الجماعات المحلية ، مشيرة إلى أن القانون الأساسي للابتدائيات الذي صدر في أوت 2016 يحدد بدقة المهام والمسؤوليات ما بين مختلف الدوائر الوزارية، وقالت إن التكفل بالإطعام المدرسي تأخر إلى غاية الثلاثي الثاني من 2017 بسبب بعض الصعوبات والتعقيدات على المستوى المحلي ( البلديات) والتأخر في تسديد مستحقات المقاولين والممونين الذين رفضوا الاستمرار في تقديم الخدمات،وكشفت أنه تم في الـ 21 أوت الفارط اجتماع مجلس وزاري مصغر تناول بالدراسة الدخول المدرسي تم اتخاذ اجراءات صارمة للتكفل بملف الإطعام المدرسي والنقل المدرسي إضافة إلى رفع التجميد عن بعض المشاريع الاساسية في بعض المناطق التي عرفت ترحيل السكان وهو ما يؤكد اهتمام الدولة الجزائرية وحضورها في مثل هكذا حالات .

إعطاء الإشارة الرسمية للدخول المدرسي من "ورقلة"

أكدت بن غبريط أن رزنامة الدخول المدرسي 2017 /2018 المقرر اليوم مضبوطة بشكل نهائي، مشيرة أن إعطاء الإشارة الرسمية سيكون من ولاية ورقلة بينما سيتناول الدرس الافتتاح ترقية حس المواطنة البيئية، مؤكدة أن التحضير للدخول المدرسي بدأ منذ جانفي 2017 بلقاءات جهوية تم خلالها تحديد عدد المناصب التي يحتاجها القطاع مع الأخذ بالاعتبار المحالين على التقاعد ، والمؤسسات الجديدة، تلتها اللقاءات الوطنية،منوهة باستكمال كل الترتيبات الخاصة بالدخول المدرسي نهاية جوان وبداية جويلية الماضيين، موضحة أن تنظيم دورة ثانية للبكالوريا عقد نوما من عملية التحضير للدخول المدرسي.

استلام أكثر من 100 مؤسسة تربوية جديدة

وعن لقائها مع الشريك الاجتماعي أمس الاثنين ، أوضحت بن غبريط أنه تم الاجماع على العمل من أجل مدرسة ذات جودة ، وتم الاتفاق على إيجاد الحلول لبعض الانشغالات والمشاكل المتركمة على المستوي المحلي سيما على مستوى المديريات المحلية التي تتأخر في تسوية بعض الانشغالات ، فضلا عن التطرق الى مشكل اكتظاظ الاقسام وكشفت عن استلام 102 مؤسسة جديدة في انتظار استكمال بعض المشاريع المتأخرة خلال العطلة الشتوية المقبلة ، معترفة في هذا الصدد بأن وزارة التربية لم تكن لديها نظرة استشرافية في بعض المناطق التي عرفت ترحيل السكان .

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