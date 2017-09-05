مساهل يؤكد تقديم طلب لتعيين عبد القادر مسدوة سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا





أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، يوم الاثنين، أنه تم تقديم طلب لتعيين عبد القادر مسدوة سفيرا جديدا للجزائر بفرنسا، وهو المنصب الذي بقي شاغرا لعدة أشهر. وصرح مساهل على هامش افتتاح الدورة العادية للبرلمان قائلا: "قدمنا طلبا لتعيين عبد القادر مسدوة سفيرا للجزائر بفرنسا"، مذكرا بأنه "من أولويات كل سفير تطبيق السياسة الخارجية للبلاد وكل ما هو إستراتيجية مسطرة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في إطار انتشار جديد للدبلوماسية الجزائرية سواء تعلق الأمر بالعلاقات مع بلدان الجوار أو على المستوى الدولي". وعلى صعيد آخر يتعلق بالملف الليبي، رد مساهل بشأن سؤال حول إعادة فتح سفارة الجزائر بليبيا، مكتفيا بالإشارة إلى أن "الجزائر ستكون موجودة في طرابلس عن قريب''. كما جدد تأكيده على أن الجزائر "تواصل جهودها لحل الأزمة الليبية"، مذكرا بالزيارة التي قادت المبعوث الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، مؤخرا إلى الجزائر، حيث كان هناك "تشاور وتبادل للآراء حول ما يبذل من جهود لتطبيق اتفاق 17 ديسمبر الفارط وتلك المبذولة من طرف دول الجوار أو الجزائر من أجل جمع شمل اللبيبين والعمل على حل الأزمة في إطار سياسي-توافقي ما بين كل الأطراف المتنازعة في هذا البلد الشقيق".

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