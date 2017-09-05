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05/09/2017 11:46:00

بن صالح: "خطاباتكم مستهلكة وغير دقيقة.."


ردَّ رئيس مجلس الأمة،عبد القادر بن صالح، أمس، على بعض الجهات وصفها بـ "الأصوات النشاز" – لم يذكرها- والتي قال إنها راحت في خطاباتها تطالب بتفعيل أحكام محددة من الدستور، مؤكدا أنها  ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة. وقال رئيس مجلس الأمة في افتتاح دورة البرلمان العادية 2017-2018 بمقر المجلس :" تزامنا مع الحملة العدائية الخارجية تصاعدت في الآونة الاخيرة في الداخل للأسف ، بعض الأصوات النشاز التي راحت في خطاباتها تطالب بتفعيل أحكام محددة من الدستور ..لكنها في الواقع ترمي للترويج لتأويلات خاطئة صادرة عن أمزجة أصحابها أفكارهم نابعة من رغبات ذاتية غير بريئة"، وأضاف بن صالح:" إن عودة هذه النغمة المستهلكة في التعاطي السياسي و المنطلقة من قرارات وتحاليل مغالطة للحقيقة  و غير دقيقة تخل أساسا بمصداقية الأداء السياسي لأصحابها وتفقد إلى النزاهة  و تتعارض مع الفهم الصحيح لمضمون الدستور وتتنافى مع المسار الديمقراطي التعددي الهادف إلى ترسيخ النظام الجمهوري وتثبيت شرعية المؤسسات يجعل من تلك التخريجات نشازا غير منطقي وغير مقبول قانونيا ومرفوض أخلاقيا. ودعا بن صالح للالتفاف للدفاع عن الشرعية الدستورية وتثبيت الوحدة الوطنية وتعزيز البناء المؤسساتي وتقوية أركانه والانصراف نحو معالجة المشاكل الحقيقية، مؤكدا على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية ومواجهة التحديات الأمنية و الاهتمام بقضايا المواطن. وأكد المسؤول الأول بـ" السينا"، بالقول:" ..مطالبون بالتسلح بالوعي و اليقظة لإحباط كافة المناورات التي تحاك ضد بلادنا من خلال توحيد الصفوف وتعزيز الوحدة  ما بين أبناء الشعب الجزائري على اختلاف أطيافه السياسية. وفي تعليقه على الأقاويل التي تتحدث عن حقوق الإنسان بالجزائر و حرية التعبير قال بن صالح:" لقد توالت في المدة الأخيرة مواقف وممارسات صادرة من الخارج تروج لها أطراف في الداخل  في سياق حملة إعلامية وسياسية ممنهجة ومغرضة تغذيها أوساط معروفة .. إن هذه الحملات المتتالية تبين مرة أخرى عن سوء نية تلك الجهات التي دأبت على إتباعها بالماضي منظمات غير حكومية وأوساط إعلامية وسياسية معروفة بعدائها للجزائر، جهات  تروج لأفكار مغرضة – في الداخل و الخارج- متحججة بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير مرة وبحرية المعتقد و الممارسة الدينية مرة أخرى"، وأضاف بهذا الخصوص:" الجزائر الواعية لدورها والثابتة في مواقفها المكرسة في نصوصها القانونية الأساسية على الرغم من كل ما يقال عنها هنا وهناك لا تعطي أهمية كبيرة لهذه الأقاويل لأنها منافية للحقيقة ولأنها متأكدة من سداد مواقفها وصحة توجهاتها".وعلى صعيد آخر أكد رئيس مجلس الأمة:" ندرك صعوبة المرحلة ونعرف تبعات الأزمة الاقتصادية و المالية على اقتصاد بلادنا لكننا نعتقد أيضا أن هذه  الأزمة قابلة للحل..متى توفرت النية الحسنة لدى الفاعلين السياسيين والشركاء الاجتماعيين والحكومة ومتى استعملوا الذكاء و الواقعية في معالجة المشاكل المطروحة".

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