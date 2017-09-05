بوتفليقة يرأس مجلسا وزاريا هذا الأربعــــــــــاء





أعلن الوزير الأول،أحمد أويحيى، أمس، عن اجتماع لمجلس الوزراء يعقد يوم الأربعاء المقبل برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. وقال الوزير الأول على هامش افتتاح الدورة العادية للمجلس الشعبي الوطني، إن من بين النقاط المدرجة في اجتماع مجلس الوزراء مناقشة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة الذي سيتم عرضه أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة أيام، وأضاف:"..سيتم إرسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الأسبوع، في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته. وأكد أويحيى:"..سيتم عرض مخطط عمل الحكومة أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني في غضون ما يقارب عشرة أيام"، موضحا أنه سيتم ارسال المخطط إلى المجلس في نهاية هذا الأسبوع في حالة المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء ليتسنى للنواب دراسته". ودافع الوزير الأول عن مشاريع تركيب السيارات فير الجزائر، مشيرا إلى أن كوريا الجنوبية و اليابان قبل أن تصبحا الرائدتين في هذا المجال كانت الانطلاقة من خلال تركيب السيارات متسائلا بقوله " لما الجزائر مستعجلة للوصول الى هذا المستوى "فيما فند في نفس السياق أي مراجعة لدفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات. وقال أويحيى:"..الحكومة لا تنوي توقيف نظام الكوطة في الاستيراد و أن المرسوم الذي تمت المصادقة عليه من الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال لازال سائرا.فيما كشف عن التحضير لمرسوم تنفيذي حول الصرف و القرض من اجل خلق موارد جديد للخزينة العمومية".

عدد القراءات 19 مرة | قراءات اليوم 1 مرة