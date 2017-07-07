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07/07/2017 23:11:00

رئيس الحكومة عبد المجيد تبون على الجميع احترام قوانين الجمهورية والعمل باجراءات رئيس المهورية


اكدت مصادر اعلامية ان رئيس الحكومة عبد المجيد تبون, ألزم وزراء سابقين من الدين غادروا مناصب المسؤولية, الزمهم بمغادرة الفيلات التابعة للدولة فورا وتسليم، السيارات الوظيفية  ، وحسب ذات المصادر ان القرار لم يستثن احد بل كل الوزراء المنتهية مهامهم  ومن جهة اخرى واستنادا لذات المصدر ان القرار اكد على تسليم السيارات الوظيفية قبل 20جويلية ومن لم يحترم قوانين الجمهورية يعد مخالفا للقانون كما الزم الجميع في تعليمة اخرى العمل بسياسة التقشف في الوقت الراهن  اي توصيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة علاوة على تقليص الرحلات للمستفدين ضمن اطارات الوزارات  تى الذين كانوا يبرمون اتفاقيات مع الفنادق الفخمة شدد رئيس الحكومة على ترشيد النفقات في هذا المجال بالذات سواء بالداخل او الخارج  المتتبعون اكدوا ان مؤشرات توحي الى ضبط الامور اعادة القاطرة على السكة مهما كلف الدولة  لابد من العودة الى طريق الصواب 

 

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