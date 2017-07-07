

العثور على جثة هامدة ببلدية الملعب افادت مديرية الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت "خلية الاعلام والاتصال " انها تدخلت صبيحة اليوم على الساعة 11:30 مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت ببلدية الملعب دائرة



1675 وفاة بالكوليرا خلال 3 أشهر في اليمن حسب مسؤول اممي أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك عن ارتفاع عدد ضحايا وباء "الكوليرا" إلى 1675 شخص منذ أبريل الماضي.وقال ماكغولدريك في مؤتمر



اول لقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب بدأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لقاء ثنائيا يعد الأول لهما، على هامش قمة العشرين في هامبورغ، إذ عبر الاثنان عن أملهما في



ودادية المدربين المغاربة تهنئ مدرب شباب بلوزداد بادو زاكي تتقدت ودادية المدربين المغاربة بتهانئها الحارة للاطار المغربي بادو زاكي بعد قيادة فريقه شباب بلوزداد للفوز بكأس الجمهورية الجزائرية. وجاء تتويج فريق شباب بلوزداد بلقب كأس



ابرام صفقة ضخمة بين الصين و"إيرباص" ابرمت شركة "إيرباص" الأوروبية للطائرات،اول أمس الأربعاء، عقدا مع الصين لبيعها 140 طائرة ركاب، بعقد قيمته 22.8 مليار دولار.



عز الدين ميهوبي وزير الثقافة يدعو الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى دعم الفنانين ماليا دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الخميس الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى المشاركة في ترقية الثقافة ملزما مسؤوليه بمرافقة الفنانين "ماليا" في مشاريعهم.



زفاف جماعي بالبليدة لـــ 150 شاب تحت رعاية جمعية كافل اليتيم الطبعة الثالثة " اعراس" تقاسم 150 شابا من ولاية البليدة مساء اول امس الأربعاء فرحتهم بدخول القفص الذهبي في حفل جماعي إحتضنته قاعة حسين شعلان التابعة للمركب الرياضي مصطفى تشاكر وسط حضور قوي لأقاربهم و أصدقائهم إلى جانب وجوه فنية معروفة و كذا السلطات المحلية و هذا في إطار مشروع جمعية كافل اليتيم "غراس" في طبعته الثالثة عشر .



عناصر الشرطة يتظاهرون في تونس أمام البرلمان طالب المئات من أفراد الشرطة التونسية في تظاهرة أمام مقر البرلمان المصادقة على قانون يجرّم الاعتداء على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم مهامهم الرسمية. وتأتي



وزير الصناعة و المناجم يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر بهدف تحسين مناخ الاعمال والاستثمار إستقبل وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش في إطار تعميق العلاقات الثنائية في ميدان الشراكة بين البلدين. وخلال