العثور على جثة هامدة ببلدية الملعب
افادت مديرية الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت "خلية الاعلام والاتصال " انها تدخلت صبيحة اليوم على الساعة 11:30 مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت ببلدية الملعب دائرة لرجام لنقل جثة شاب يبلغ من العمر 30 سنة وجدت بأعلى عمود كهربائي ذات التوتر العالي فأردته قتيلا في عين المكان . الضحية ينحدر من ولاية تيارت ومختل عقليا حسب تصريحات العائلة. للإشارة الضحية تعد الثانية مختل عقلايا يتوفى خلال هذا الشهر الضحية الاولى توفي غرق بسد كدية الرصفة والثانية ببلدية الملعب انهى بيان الحماية المدية ...
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