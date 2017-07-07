الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
07/07/2017 15:59:00

العثور على جثة هامدة ببلدية الملعب


افادت مديرية  الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت "خلية الاعلام والاتصال " انها تدخلت صبيحة اليوم على الساعة 11:30 مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت ببلدية الملعب دائرة لرجام لنقل جثة شاب يبلغ من العمر 30 سنة وجدت بأعلى عمود كهربائي ذات التوتر العالي فأردته قتيلا في عين المكان . الضحية ينحدر من ولاية تيارت ومختل عقليا حسب تصريحات العائلة. للإشارة  الضحية  تعد الثانية مختل عقلايا يتوفى خلال هذا الشهر الضحية الاولى توفي غرق بسد كدية الرصفة والثانية  ببلدية الملعب   انهى بيان الحماية المدية ...

عدد القراءات 40 مرة | قراءات اليوم 40 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

العثور على جثة هامدة ببلدية الملعب

افادت مديرية  الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت "خلية الاعلام والاتصال " انها تدخلت صبيحة اليوم على الساعة 11:30 مصالح الحماية المدنية لولاية تيسمسيلت ببلدية الملعب دائرة
image

1675 وفاة بالكوليرا خلال 3 أشهر في اليمن حسب مسؤول اممي

أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك عن ارتفاع عدد ضحايا وباء "الكوليرا" إلى 1675 شخص منذ أبريل الماضي.وقال ماكغولدريك في مؤتمر
image

اول لقاء بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب

بدأ الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب لقاء ثنائيا يعد الأول لهما، على هامش قمة العشرين في هامبورغ، إذ عبر الاثنان عن أملهما في
image

ودادية المدربين المغاربة تهنئ مدرب شباب بلوزداد بادو زاكي

تتقدت ودادية المدربين المغاربة بتهانئها الحارة للاطار المغربي بادو زاكي بعد قيادة فريقه شباب بلوزداد للفوز بكأس الجمهورية الجزائرية. وجاء تتويج فريق شباب بلوزداد بلقب كأس
image

ابرام صفقة ضخمة بين الصين و"إيرباص"

ابرمت شركة "إيرباص" الأوروبية للطائرات،اول أمس الأربعاء، عقدا مع الصين لبيعها 140 طائرة ركاب، بعقد قيمته 22.8 مليار دولار.
image

عز الدين ميهوبي وزير الثقافة يدعو الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى دعم الفنانين ماليا

دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الخميس الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى المشاركة في ترقية الثقافة ملزما مسؤوليه بمرافقة الفنانين "ماليا" في مشاريعهم.
image

زفاف جماعي بالبليدة لـــ 150 شاب تحت رعاية جمعية كافل اليتيم الطبعة الثالثة " اعراس"

تقاسم 150 شابا من ولاية البليدة مساء اول امس الأربعاء فرحتهم بدخول القفص الذهبي في حفل جماعي إحتضنته قاعة حسين شعلان التابعة للمركب الرياضي مصطفى تشاكر وسط حضور قوي لأقاربهم و أصدقائهم إلى جانب وجوه فنية معروفة و كذا السلطات المحلية و هذا في إطار مشروع جمعية كافل اليتيم "غراس" في طبعته الثالثة عشر .
image

عناصر الشرطة يتظاهرون في تونس أمام البرلمان

  طالب المئات من أفراد الشرطة التونسية في تظاهرة أمام مقر البرلمان المصادقة على قانون يجرّم الاعتداء على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم مهامهم الرسمية. وتأتي
image

وزير الصناعة و المناجم يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر بهدف تحسين مناخ الاعمال والاستثمار

إستقبل وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش  في إطار تعميق العلاقات الثنائية في ميدان الشراكة بين البلدين. وخلال
image

المنتخب الألماني يحتل صدارة الترتيب في التصنيف العالمي

قفز المنتخب الألماني لصدارة الترتيب في التصنيف العالمي الشهري الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الأخيرة حيث حصل
قيم هذا المقال
0