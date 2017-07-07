1675 وفاة بالكوليرا خلال 3 أشهر في اليمن حسب مسؤول اممي





أعلن منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، جيمي ماكغولدريك عن ارتفاع عدد ضحايا وباء "الكوليرا" إلى 1675 شخص منذ أبريل الماضي.وقال ماكغولدريك في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة اليمنية صنعاء أمس إنّ "استمرار انتشار الكوليرا يضر بقدرة الناس على التحمّل والتعامل مع أي أزمات مستقبلية، وخصوصا المجاعة المحتملة والتي تهدد ثلثي السكان".وأضاف أنه "تم تسجيل، حتى الـ5 من الشهر الجاري، أكثر من 284 ألف إصابة واشتباه بالعدوى، توفّي منها ألف و657 حالة".ووفقا للمسؤول الأممي، فإنّ المرض يتركز بالدرجة الرئيسية في أربعة محافظات يمنية أكثر من غيرها، وهي العاصمة صنعاء، ومحافظة حجة وعمران والحديدة، مشيرا إلى أنّ الوباء ينتشر في 21 محافظة، وأن محافظة سقطرى هي المنطقة الوحيدة التي لم يتم تسجيل أية حالات فيها.

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