ودادية المدربين المغاربة تهنئ مدرب شباب بلوزداد بادو زاكي





تتقدت ودادية المدربين المغاربة بتهانئها الحارة للاطار المغربي بادو زاكي بعد قيادة فريقه شباب بلوزداد للفوز بكأس الجمهورية الجزائرية.

وجاء تتويج فريق شباب بلوزداد بلقب كأس الجزائر عقب فوزه في المباراة النهائية التي جمعته اول أمس الأربعاء 5 يوليوز 2017 بفريق وفاق اسطيف بهدف لصفر من توقيع اللاعب يحيى شريف سيد علي في الدقيقة 117.

وتعتبر ودادية المدربين المغاربة هذا الإنجاز الذي حققه السيد بادو زاكي، اللاعب الدولي والناخب السابق، إنجازا ينضاف إلى سلسلة الإنجازات التي طالما رصعت بها الأطر الوطنية السجل الحافل للكرة المغربية، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وبالمناسبة لا تفوت ودادية المدربين المغاربة، وهي تهنئ الإطار الوطني بادو زاكي، على إنجازه، أن تؤكد لكل الأطر الوطنية أنها تضع نفسها باستمرار رهن إشارتها، مواكبة لعملها، ومصاحبة لتطورها، حتى تبلغ أعلى المراتب..

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