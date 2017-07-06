ابرام صفقة ضخمة بين الصين و"إيرباص"





ابرمت شركة "إيرباص" الأوروبية للطائرات،اول أمس الأربعاء، عقدا مع الصين لبيعها 140 طائرة ركاب، بعقد قيمته 22.8 مليار دولار.

وقالت الشركة الأوروبية إن العقد الاتفاقية مع شركة CAS الصينية لقتناء140 طائرة من طراز A320 وA350.

ونعتها توم أندرز، المدير التنفيذي لـ"إيرباص"، الصفقة الجديدة بأنها "واحدة من أكبر الصفقات التي تبرمها الشركة منذ عدة سنوات".

وبموجب هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ لألمانيا للمشاركة بقمة مجموعة "العشرين"، وبحضور المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، فإن "إيرباص" ستزود الصين بـ 100 طائرة من طراز A320 ذات الممر الواحد و 40 طائرة من طراز A350 ذات الجسم العريض، خلال 5-6 سنوات.

وأكد أندرز، أن "إيرباص" تجري أيضا مفاوضات مع الصين لبيعها عددا من طائرات A380 العملاقة التي شهدت مبيعاتها تباطؤا في الآونة الأخيرة.

ويقدر الخبراء أن الصين قد تتفوق على الولايات المتحدة وتصبح أكبر سوق للطيران في العالم بحلول عام 2024.

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