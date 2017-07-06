الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
06/07/2017 23:13:00

عز الدين ميهوبي وزير الثقافة يدعو الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى دعم الفنانين ماليا


دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الخميس الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى المشاركة في ترقية الثقافة ملزما مسؤوليه بمرافقة الفنانين "ماليا" في مشاريعهم.

و طلب الوزير الذي حضر لقاء داخليا ضم مسؤولي الديوان  من المدير العام  للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة  سامي بن الشيخ الحسين "دعم  المؤسسات الثقافية من خلال مرافقة الفنانين ماليا" في مشاريعهم الثقافية.و اعتبر السيد ميهوبي ان عائدات الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق  المجاورة المحققة من مستحقات الاعمال المستغلة تسمح له ب"دعم المبدعين و  المقاولين من بين الفنانين".وحقق الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة منذ سنة 2014  نحو مليار  دينار سنويا في اطار مستحقات استغلال الاعمال الفنية في وسائل الاعلام  حسب  الارقام التي قدمها الديوان. و عن سؤال حول فتح المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر  الذي كان مقررا في بداية 2017  قال الوزير ان المحادثات مع المنظمة متواصلة  دون اعطاء توضيحات أخرى.و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الكائن مقرها بجنيف (سويسرا) مؤسسة  تضم 189 بلد عضو. تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الفنانين من المساس بالملكية  الفكرية.و من جهة اخرى  تطرق الوزير الى التكفل الطبي بالفنانين فيما يخص العلاج  بالجزائر و في الخارج و ذكر ان ذلك يعتبر من "أولويات" وزارته حيث قال  أن "كل  الهياكل الصحية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وضعت تحت تصرف  الفنانين".

عدد القراءات 7 مرة | قراءات اليوم 7 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

عز الدين ميهوبي وزير الثقافة يدعو الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى دعم الفنانين ماليا

دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الخميس الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى المشاركة في ترقية الثقافة ملزما مسؤوليه بمرافقة الفنانين "ماليا" في مشاريعهم.
image

زفاف جماعي بالبليدة لـــ 150 شاب تحت رعاية جمعية كافل اليتيم الطبعة الثالثة " اعراس"

تقاسم 150 شابا من ولاية البليدة مساء يوم الأربعاء فرحتهم بدخول القفص الذهبي في حفل جماعي إحتضنته قاعة حسين شعلان التابعة للمركب الرياضي مصطفى تشاكر وسط حضور قوي لأقاربهم و أصدقائهم إلى جانب وجوه فنية معروفة و كذا السلطات المحلية و هذا في إطار مشروع جمعية كافل اليتيم "غراس" في طبعته الثالثة عشر .
image

عناصر الشرطة يتظاهرون في تونس أمام البرلمان

  طالب المئات من أفراد الشرطة التونسية في تظاهرة أمام مقر البرلمان المصادقة على قانون يجرّم الاعتداء على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم مهامهم الرسمية. وتأتي
image

وزير الصناعة و المناجم يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر بهدف تحسين مناخ الاعمال والاستثمار

إستقبل وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش  في إطار تعميق العلاقات الثنائية في ميدان الشراكة بين البلدين. وخلال
image

المنتخب الألماني يحتل صدارة الترتيب في التصنيف العالمي

قفز المنتخب الألماني لصدارة الترتيب في التصنيف العالمي الشهري الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الأخيرة حيث حصل
image

لرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون

طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي، رقم 04-11  المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004، المتضمن
image

شباب بلوزداد يفوزعلى وفاق سطيف (1-0) و يتوج بالكأس بقيادة المدرب المغربي بادو الزكي

 - سلم الوزير الأول عبد المجيد تبون الكأس لقائد  شباب بلوزداد طارق شرفاوي, المتوج بالطبعة ال53 لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم  "2016-2017  " بعد فوزه
image

الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية

ترحم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بمناسبة الذكرى ال55 للاستقلال.
image

"موقف الجزائر قوامه المصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"

أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مساء أول أمس، على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل تسوية الأزمة في  ليبيا. وجدد وزير الخارجية عقب اجتماع
image

حفل "الروح الرياضية" على شرف الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الجمهورية

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، حفل "الروح الرياضية" في طبعتها الخامسة تحت رعاية اللواء المدير العام للأمن الوطني وعلى شرف الفريقين اللذين سينشطان اللقاء
قيم هذا المقال
0