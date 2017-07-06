عز الدين ميهوبي وزير الثقافة يدعو الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى دعم الفنانين ماليا

دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الخميس الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى المشاركة في ترقية الثقافة ملزما مسؤوليه بمرافقة الفنانين "ماليا" في مشاريعهم.

و طلب الوزير الذي حضر لقاء داخليا ضم مسؤولي الديوان من المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة سامي بن الشيخ الحسين "دعم المؤسسات الثقافية من خلال مرافقة الفنانين ماليا" في مشاريعهم الثقافية.و اعتبر السيد ميهوبي ان عائدات الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة المحققة من مستحقات الاعمال المستغلة تسمح له ب"دعم المبدعين و المقاولين من بين الفنانين".وحقق الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة منذ سنة 2014 نحو مليار دينار سنويا في اطار مستحقات استغلال الاعمال الفنية في وسائل الاعلام حسب الارقام التي قدمها الديوان. و عن سؤال حول فتح المكتب الخارجي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر الذي كان مقررا في بداية 2017 قال الوزير ان المحادثات مع المنظمة متواصلة دون اعطاء توضيحات أخرى.و تعد المنظمة العالمية للملكية الفكرية الكائن مقرها بجنيف (سويسرا) مؤسسة تضم 189 بلد عضو. تتمثل مهمتها الرئيسية في حماية الفنانين من المساس بالملكية الفكرية.و من جهة اخرى تطرق الوزير الى التكفل الطبي بالفنانين فيما يخص العلاج بالجزائر و في الخارج و ذكر ان ذلك يعتبر من "أولويات" وزارته حيث قال أن "كل الهياكل الصحية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني وضعت تحت تصرف الفنانين".