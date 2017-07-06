

عز الدين ميهوبي وزير الثقافة يدعو الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى دعم الفنانين ماليا دعا وزير الثقافة عز الدين ميهوبي يوم الخميس الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة الى المشاركة في ترقية الثقافة ملزما مسؤوليه بمرافقة الفنانين "ماليا" في مشاريعهم.



زفاف جماعي بالبليدة لـــ 150 شاب تحت رعاية جمعية كافل اليتيم الطبعة الثالثة " اعراس" تقاسم 150 شابا من ولاية البليدة مساء يوم الأربعاء فرحتهم بدخول القفص الذهبي في حفل جماعي إحتضنته قاعة حسين شعلان التابعة للمركب الرياضي مصطفى تشاكر وسط حضور قوي لأقاربهم و أصدقائهم إلى جانب وجوه فنية معروفة و كذا السلطات المحلية و هذا في إطار مشروع جمعية كافل اليتيم "غراس" في طبعته الثالثة عشر .



عناصر الشرطة يتظاهرون في تونس أمام البرلمان طالب المئات من أفراد الشرطة التونسية في تظاهرة أمام مقر البرلمان المصادقة على قانون يجرّم الاعتداء على موظفي الأجهزة الأمنية خلال أدائهم مهامهم الرسمية. وتأتي



وزير الصناعة و المناجم يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر بهدف تحسين مناخ الاعمال والاستثمار إستقبل وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش في إطار تعميق العلاقات الثنائية في ميدان الشراكة بين البلدين. وخلال



المنتخب الألماني يحتل صدارة الترتيب في التصنيف العالمي قفز المنتخب الألماني لصدارة الترتيب في التصنيف العالمي الشهري الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الأخيرة حيث حصل



لرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي، رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004، المتضمن



شباب بلوزداد يفوزعلى وفاق سطيف (1-0) و يتوج بالكأس بقيادة المدرب المغربي بادو الزكي - سلم الوزير الأول عبد المجيد تبون الكأس لقائد شباب بلوزداد طارق شرفاوي, المتوج بالطبعة ال53 لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2016-2017 " بعد فوزه



الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية ترحم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بمناسبة الذكرى ال55 للاستقلال.



"موقف الجزائر قوامه المصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مساء أول أمس، على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل تسوية الأزمة في ليبيا. وجدد وزير الخارجية عقب اجتماع