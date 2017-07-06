وزير الصناعة و المناجم يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر بهدف تحسين مناخ الاعمال والاستثمار





إستقبل وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش في إطار تعميق العلاقات الثنائية في ميدان الشراكة بين البلدين. وخلال هذا اللقاء، عرض الوزير الأولويات والخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة وكذا الأهمية التي يوليها -هذا المخطط -للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار القاعدة المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر، كما أكد السيد بدة التزام الجزائر بتعزيز شراكتها مع مصر في مختلف المجالات.

كما شكلت فرص الشراكة محو المحادثات بين الطرفين نظرا لإمكانيات التعاون الموجودة بين البلدين. و في هذا الصدد صرح الطرفان بأن عدة مجالات تمثل فرص تعاون حقيقية على غرار الصناعة الميكانيكية، تكنولوجيات الاتصال، و الصناعات الغذائية.

وقد هنأ السفير المصري السيد بدة بمناسبة تنصيبه على رأس وزارة الصناعة و المناجم مبديا استعداد بلاده تنويع فرص التعاون الاقتصادي مع الجزائر.

حيث وصف السفير المصري بلادنا بالشريك من الطراز الأول و أن بلاده تطمح إلى تدعيم العلاقات الثنائية لأن -كما قال- أساس العلاقات الاقتصادية هو تدعيم الشراكات، و أنه يدعو رجال الأعمال المصريين لكي يفيدوا الجزائر بتجاربهم. و في الأخير أشاد السفير المصري بالتقدم النوعي و الايجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية للبلدين.





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