المنتخب الألماني يحتل صدارة الترتيب في التصنيف العالمي
قفز المنتخب الألماني لصدارة الترتيب في التصنيف العالمي الشهري الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الأخيرة حيث حصل على 1609 نقط، إذ أنهى أسبوعه المدهش على الساحة الدولية بالعودة إلى قمة التصنيف العالمي للمرة الأولى منذ عامين.
عدد القراءات 35 مرة | قراءات اليوم 35 مرة
طالع أيضا الوطني
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- "الكناباست" تثمن قرار بن غبريط
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك