

وزير الصناعة و المناجم يستقبل سفير جمهورية مصر العربية بالجزائر بهدف تحسين مناخ الاعمال والاستثمار إستقبل وزير الصناعة و المناجم محجوب بدة اليوم الخميس بمقر دائرته الوزارية السفير المصري بالجزائر عمر أبو عيش في إطار تعميق العلاقات الثنائية في ميدان الشراكة بين البلدين. وخلال



المنتخب الألماني يحتل صدارة الترتيب في التصنيف العالمي قفز المنتخب الألماني لصدارة الترتيب في التصنيف العالمي الشهري الصادر اليوم الخميس، عن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا".، بعد تتويجه بلقب كأس القارات الأخيرة حيث حصل



لرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي، رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004، المتضمن



شباب بلوزداد يفوزعلى وفاق سطيف (1-0) و يتوج بالكأس بقيادة المدرب المغربي بادو الزكي - سلم الوزير الأول عبد المجيد تبون الكأس لقائد شباب بلوزداد طارق شرفاوي, المتوج بالطبعة ال53 لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2016-2017 " بعد فوزه



الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية ترحم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بمناسبة الذكرى ال55 للاستقلال.



"موقف الجزائر قوامه المصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مساء أول أمس، على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل تسوية الأزمة في ليبيا. وجدد وزير الخارجية عقب اجتماع



حفل "الروح الرياضية" على شرف الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الجمهورية تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، حفل "الروح الرياضية" في طبعتها الخامسة تحت رعاية اللواء المدير العام للأمن الوطني وعلى شرف الفريقين اللذين سينشطان اللقاء



رابطة عن حقوق الإنسان : جرائم فرنسا..نسخة "التظيمات الارهابية · 10 ملايين شهيد جزائري منذ بدء الاحتلال الفرنسي.. دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،أمس، لاسترجاع 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوقع على مرسومين رئاسيين لتخفيض العقوبات لفائدة المحبوسين وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال والشباب على مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات تخفيض كلي أو جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا،حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.