لرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون
طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي، رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، قام عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هذا اليوم، بحركة جزئية في سلك القضاء، تمت بموجبها التعيينات التالية، المتعلقة بالسيدات والسادة :
أولا/ بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية:
معروف طيب، رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء معسكر ، يعين رئيسا لمجلس قضاء أدرار.
منصوري فتحي، نائب رئيس مجلس قضاء ورقلة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.
صابر نصر الدين ، مستشار بالمحكمة العليا ، يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.
حدود محمد ، رئيس مجلس قضاء سطيف ، يعين رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو.
داود زبيدة ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء البويرة ، تعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف.
صحراوي عز الدين ، رئيس مجلس قضاء بومردارس ، يعين رئيسا لمجلس قضاء مستغانم
عزيون محمود ، نائب رئيس مجلس قضاء باتنة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.
عبدلي محمد ، نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.
رحماني بن ابراهيم ، رئيس غرفة بمجلس قضاء سكيكدة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء ميلة.
فهيم محمد رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء أدرار ، يعين رئيسا لمجلس قضاء غرداية.
برياح خيرة ، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدراية بمستغانم ، تعين رئيسا لمجلس قضاء غليزان.
ثانيا/ بالنسبة للنواب العامين:
جوادي عبد الناصر ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تلمسان ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط.
لكحل فضيل ، نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة.
صباحي محمد الامين ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تيارت ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار.
بن سونة عمر ، وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست.
لعناصري رشيد ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء المدية ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجلفة.
بوجمعة لطفي ، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل.
نحنوح ميلود ، محامي عام لدى المحكمة العليا ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة.
بن عبد الله محمد بن لخضر ، نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة.
قناوي عمر ، نائب عام لدى مجلس قضاء الطارف يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء المسيلة.
صولي سليم ، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة.
مصطفاي عبد القادر ، نائب عام لدى مجلس قضاء بشار ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران.
رحيم أحمد ، نائب عام لدى مجلس قضاء عنابة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف.
أولاد مريم أمال الدين ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء قالمة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة.
خرابي ابراهيم ، نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة.
ثالثا/ بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية:
بوكراع يوسف ، مستشار بالمحكمة الإدارية بالأغواط ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بأم البواقي.
الطاعني محمد ، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالجزائر ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالجزائر.
تقية علي ، مستشار بمجلس قضاء الطارف ، يعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بعنابة.
خمخوم يوسف ، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بقسنطينة.
بن حاج الطاهر مليكة ، مستشارة بالمحكمة الإدارية بالشلف ، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر.
بن كاشر نجية ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء برج بوعريريج ، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج.
حمة الربيع ، مستشار بالمحكمة الإدارية بالوادي ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة.
محصر آسيا ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء الجزائر ، تعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بتيبازة.
مولاي علي ، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالشلف ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين الدفلى.
حنيفي الهاشمي عمر مليكة ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء عين تيموشنت ، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين تيموشنت.
حبيب أحمد ، نائب رئيس مجلس قضاء مستغانم ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بغليزان.
رابعا/ بالنسبة لمحافظي الدولة:
دوة فاطمة الزهراء ، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، تعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة.
زياني عبد الله ، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء مستغانم ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم.
شلبي منصف ، رئيس غرفة بمجلس قضاء بومرداس ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة.
قادري توفيق ، مستشار بالمحكمة الإدارية بجيجل يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بخنشلة.
بن خرشي عمار، رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيبازة.
بن جلول سمير ، مستشار بمجلس قضاء عين تيموشنت ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى.
عنصر مصطفى ، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تيموشنت .
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