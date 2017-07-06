لرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون

طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي، رقم 04-11 المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، قام عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هذا اليوم، بحركة جزئية في سلك القضاء، تمت بموجبها التعيينات التالية، المتعلقة بالسيدات والسادة :

أولا/ بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية:

معروف طيب، رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء معسكر ، يعين رئيسا لمجلس قضاء أدرار.

منصوري فتحي، نائب رئيس مجلس قضاء ورقلة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء أم البواقي.

صابر نصر الدين ، مستشار بالمحكمة العليا ، يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة.

حدود محمد ، رئيس مجلس قضاء سطيف ، يعين رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو.

داود زبيدة ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء البويرة ، تعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف.

صحراوي عز الدين ، رئيس مجلس قضاء بومردارس ، يعين رئيسا لمجلس قضاء مستغانم

عزيون محمود ، نائب رئيس مجلس قضاء باتنة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة.

عبدلي محمد ، نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء بومرداس.

رحماني بن ابراهيم ، رئيس غرفة بمجلس قضاء سكيكدة ، يعين رئيسا لمجلس قضاء ميلة.

فهيم محمد رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء أدرار ، يعين رئيسا لمجلس قضاء غرداية.

برياح خيرة ، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدراية بمستغانم ، تعين رئيسا لمجلس قضاء غليزان.

ثانيا/ بالنسبة للنواب العامين:

جوادي عبد الناصر ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تلمسان ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الأغواط.

لكحل فضيل ، نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة.

صباحي محمد الامين ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تيارت ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار.

بن سونة عمر ، وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تمنراست.

لعناصري رشيد ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء المدية ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجلفة.

بوجمعة لطفي ، وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء جيجل.

نحنوح ميلود ، محامي عام لدى المحكمة العليا ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء عنابة.

بن عبد الله محمد بن لخضر ، نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة.

قناوي عمر ، نائب عام لدى مجلس قضاء الطارف يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء المسيلة.

صولي سليم ، وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء ورقلة.

مصطفاي عبد القادر ، نائب عام لدى مجلس قضاء بشار ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء وهران.

رحيم أحمد ، نائب عام لدى مجلس قضاء عنابة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الطارف.

أولاد مريم أمال الدين ، نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء قالمة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة.

خرابي ابراهيم ، نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة ، يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء تيبازة.

ثالثا/ بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية:

بوكراع يوسف ، مستشار بالمحكمة الإدارية بالأغواط ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بأم البواقي.

الطاعني محمد ، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالجزائر ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بالجزائر.

تقية علي ، مستشار بمجلس قضاء الطارف ، يعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بعنابة.

خمخوم يوسف ، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بقسنطينة.

بن حاج الطاهر مليكة ، مستشارة بالمحكمة الإدارية بالشلف ، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بمعسكر.

بن كاشر نجية ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء برج بوعريريج ، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية ببرج بوعريريج.

حمة الربيع ، مستشار بالمحكمة الإدارية بالوادي ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بخنشلة.

محصر آسيا ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء الجزائر ، تعين رئيسا بالمحكمة الإدارية بتيبازة.

مولاي علي ، رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالشلف ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين الدفلى.

حنيفي الهاشمي عمر مليكة ، رئيسة غرفة بمجلس قضاء عين تيموشنت ، تعين رئيسا للمحكمة الإدارية بعين تيموشنت.

حبيب أحمد ، نائب رئيس مجلس قضاء مستغانم ، يعين رئيسا للمحكمة الإدارية بغليزان.

رابعا/ بالنسبة لمحافظي الدولة:

دوة فاطمة الزهراء ، محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، تعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة.

زياني عبد الله ، قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء مستغانم ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم.

شلبي منصف ، رئيس غرفة بمجلس قضاء بومرداس ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة.

قادري توفيق ، مستشار بالمحكمة الإدارية بجيجل يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بخنشلة.

بن خرشي عمار، رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بتيبازة.

بن جلول سمير ، مستشار بمجلس قضاء عين تيموشنت ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين الدفلى.

عنصر مصطفى ، رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس ، يعين محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بعين تيموشنت .