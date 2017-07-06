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06/07/2017 19:21:00

لرئيس بوتفليقة يجري حركة جزئية مست رؤساء المجالس القضائية والنواب العامون


طبقا لأحكام المادة 92 من الدستور، والمادة 49 من القانون العضوي، رقم 04-11  المؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق ل 6 سبتمبر 2004، المتضمن القانون الأساسي للقضاء، قام عبد العزيز بوتفليقة، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، هذا اليوم، بحركة جزئية في سلك القضاء،  تمت بموجبها  التعيينات التالية، المتعلقة بالسيدات والسادة : 

 أولا/ بالنسبة لرؤساء المجالس القضائية: 

معروف طيب، رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء معسكر ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء  أدرار. 

منصوري فتحي، نائب رئيس مجلس قضاء ورقلة ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء أم  البواقي. 

صابر نصر الدين ،  مستشار بالمحكمة العليا ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء باتنة. 

حدود محمد ،  رئيس مجلس قضاء سطيف ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء تيزي وزو. 

داود زبيدة ،  رئيسة غرفة بمجلس قضاء البويرة ،  تعين رئيسا لمجلس قضاء سطيف. 

صحراوي عز الدين ،  رئيس مجلس قضاء بومردارس ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء  مستغانم 

عزيون محمود ،  نائب رئيس مجلس قضاء باتنة ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء المسيلة. 

عبدلي محمد ،  نائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء  بومرداس. 

رحماني بن ابراهيم ،  رئيس غرفة بمجلس قضاء سكيكدة ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء  ميلة. 

فهيم محمد رئيس غرفة ونائب رئيس مجلس قضاء أدرار ،  يعين رئيسا لمجلس قضاء  غرداية. 

برياح خيرة ،  محافظ الدولة لدى المحكمة الإدراية بمستغانم ،  تعين رئيسا  لمجلس قضاء غليزان.  

 ثانيا/ بالنسبة للنواب العامين: 

جوادي عبد الناصر ،  نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تلمسان ،  يعين نائبا  عاما لدى مجلس قضاء الأغواط. 

لكحل فضيل ،  نائب عام لدى مجلس قضاء خنشلة ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء باتنة. 

صباحي محمد الامين ،  نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء تيارت ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء بشار. 

بن سونة عمر ،  وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس  قضاء تمنراست. 

لعناصري رشيد ،  نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء المدية ،  يعين نائبا عاما  لدى مجلس قضاء الجلفة. 

بوجمعة لطفي ،  وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس  قضاء جيجل. 

نحنوح ميلود ،  محامي عام لدى المحكمة العليا ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس  قضاء عنابة. 

بن عبد الله محمد بن لخضر ،  نائب عام لدى مجلس قضاء الجلفة ،  يعين نائبا  عاما لدى مجلس قضاء قسنطينة. 

قناوي عمر ،  نائب عام لدى مجلس قضاء الطارف يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء  المسيلة. 

صولي سليم ،  وكيل الجمهورية لدى محكمة الشلف ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس  قضاء ورقلة. 

مصطفاي عبد القادر ،  نائب عام لدى مجلس قضاء بشار ،  يعين نائبا عاما لدى  مجلس قضاء وهران. 

رحيم أحمد ،  نائب عام لدى مجلس قضاء عنابة ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس قضاء  الطارف. 

أولاد مريم أمال الدين ،  نائب عام مساعد أول لدى مجلس قضاء قالمة ،  يعين  نائبا عاما لدى مجلس قضاء خنشلة. 

خرابي ابراهيم ،  نائب عام لدى مجلس قضاء باتنة ،  يعين نائبا عاما لدى مجلس  قضاء تيبازة. 

ثالثا/ بالنسبة لرؤساء المحاكم الإدارية: 

بوكراع يوسف ،  مستشار بالمحكمة الإدارية بالأغواط ،  يعين رئيسا للمحكمة  الإدارية بأم البواقي. 

الطاعني محمد ،  رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالجزائر ،  يعين رئيسا للمحكمة  الإدارية بالجزائر. 

تقية علي ،  مستشار بمجلس قضاء الطارف ،  يعين رئيسا بالمحكمة الإدارية  بعنابة. 

خمخوم يوسف ،  رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بقسنطينة ،  يعين رئيسا للمحكمة  الإدارية بقسنطينة. 

بن حاج الطاهر مليكة ،  مستشارة بالمحكمة الإدارية بالشلف ،  تعين رئيسا  للمحكمة الإدارية بمعسكر.  

بن كاشر نجية ،  رئيسة غرفة بمجلس قضاء برج بوعريريج ،  تعين رئيسا للمحكمة  الإدارية ببرج بوعريريج. 

حمة الربيع ،  مستشار بالمحكمة الإدارية بالوادي ،  يعين رئيسا للمحكمة  الإدارية بخنشلة. 

محصر آسيا ،  رئيسة غرفة بمجلس قضاء الجزائر ،  تعين رئيسا بالمحكمة الإدارية  بتيبازة. 

مولاي علي ،  رئيس غرفة بالمحكمة الإدارية بالشلف ،  يعين رئيسا للمحكمة  الإدارية بعين الدفلى. 

حنيفي الهاشمي عمر مليكة ،  رئيسة غرفة بمجلس قضاء عين تيموشنت ،  تعين رئيسا  للمحكمة الإدارية بعين تيموشنت. 

حبيب أحمد ،  نائب رئيس مجلس قضاء مستغانم ،  يعين رئيسا للمحكمة الإدارية  بغليزان. 

رابعا/ بالنسبة لمحافظي الدولة: 

 دوة فاطمة الزهراء ،  محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالمسيلة، تعين  محافظ الدولة لدى المحكمة الإدارية بالجلفة. 

زياني عبد الله ،  قاضي تطبيق العقوبات لدى مجلس قضاء مستغانم ،  يعين محافظ  الدولة لدى المحكمة الإدارية بمستغانم. 

شلبي منصف ،  رئيس غرفة بمجلس قضاء بومرداس ،  يعين محافظ الدولة لدى المحكمة  الإدارية بالمسيلة. 

قادري توفيق ، مستشار بالمحكمة الإدارية بجيجل يعين محافظ الدولة لدى  المحكمة الإدارية بخنشلة. 

بن خرشي عمار، رئيس غرفة بمجلس قضاء الجزائر ،  يعين محافظ الدولة لدى  المحكمة الإدارية بتيبازة. 

بن جلول سمير ،  مستشار بمجلس قضاء عين تيموشنت ،  يعين محافظ الدولة لدى  المحكمة الإدارية بعين الدفلى. 

عنصر مصطفى ،  رئيس غرفة بمجلس قضاء سيدي بلعباس ،  يعين محافظ الدولة لدى  المحكمة الإدارية بعين تيموشنت . 


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