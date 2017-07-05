شباب بلوزداد يفوزعلى وفاق سطيف (1-0) و يتوج بالكأس بقيادة المدرب المغربي بادو الزكي
- سلم الوزير الأول عبد المجيد تبون الكأس لقائد شباب بلوزداد طارق شرفاوي, المتوج بالطبعة ال53 لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2016-2017 " بعد فوزه على وفاق سطيف بنتيجة (1-0 بعد الوقت الإضافي) في النهائي الذي احتضنه يوم الأربعاء ملعب 5 جويلية (الجزائر).كما سلم الوزير الأول الميداليات للحكام, ولاعبي و أعضاء الطاقمين الفني و الإداري للناديين.بهذا التتويج يخلف شباب بلوزداد في سجل المنافسة, مولودية الجزائر المتوجة بكأس نسخة 2016, على حساب نصر حسين داي (1-0). للاشارة تعد هاته المبارة اخر مبارة للمدرب المغربي بادو الزكي الذي سيشرف على تدريب فريق طنجة بداية الموسم المقبل ويعد هذا الفوز بمثابة الفوز الثاني له بعدما فاز بكاس الملك مع فريق الدار البياء هاهو ينل شرف رئيس الجمهورية الجزائرية مع فريق بلوزاد
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