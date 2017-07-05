

شباب بلوزداد يفوزعلى وفاق سطيف (1-0) و يتوج بالكأس بقيادة المدرب المغربي بادو الزكي - سلم الوزير الأول عبد المجيد تبون الكأس لقائد شباب بلوزداد طارق شرفاوي, المتوج بالطبعة ال53 لكأس الجزائر لكرة القدم لموسم "2016-2017 " بعد فوزه



الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية ترحم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بمناسبة الذكرى ال55 للاستقلال.



"موقف الجزائر قوامه المصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية" أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مساء أول أمس، على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل تسوية الأزمة في ليبيا. وجدد وزير الخارجية عقب اجتماع



حفل "الروح الرياضية" على شرف الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الجمهورية تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، حفل "الروح الرياضية" في طبعتها الخامسة تحت رعاية اللواء المدير العام للأمن الوطني وعلى شرف الفريقين اللذين سينشطان اللقاء



رابطة عن حقوق الإنسان : جرائم فرنسا..نسخة "التظيمات الارهابية · 10 ملايين شهيد جزائري منذ بدء الاحتلال الفرنسي.. دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،أمس، لاسترجاع 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس



رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوقع على مرسومين رئاسيين لتخفيض العقوبات لفائدة المحبوسين وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال والشباب على مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات تخفيض كلي أو جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا،حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.



زيتوني يؤكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية و رص الصفوف لمواجهة التحديات أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية, داعيا في نفس الوقت إلى "رص الصفوف" من أجل مواجهة مختلف التحديات الوطنية و الدولية.



رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء ذكرى استرجاع الاستقلال و العيد الوطني للشباب إن الغبطة لتغمرني و أنا أتوجه إليكم في احتفالنا هذا الخامس و الخمسين بالعيد الوطني للاستقلال والشبيبة. فالعيد هذا موعد نترحم فيه خاشعين على أرواح شهداء



وفد برلماني عن مجلس الأمة، يشارك في اجتماعات الدورة السنوية 26 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في اجتماعات الدورة السنوية 26 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، المقرر عقدها في الفترة مابين 05 و09 جويلية