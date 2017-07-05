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05/07/2017 21:44:00

الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية


ترحم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الأربعاء بمربع الشهداء بمقبرة العالية (الجزائر العاصمة) على أرواح شهداء ثورة الفاتح نوفمبر 1954 بمناسبة الذكرى ال55 للاستقلال.

وبعد أن استعرض تشكيلة من الحرس الجمهوري التي أدت له التحية الشرفية، وضع الرئيس بوتفليقة إكليلا من الزهور أمام النصب التذكاري وقرأ فاتحة الكتاب ترحما على أرواح شهداء ثورة التحرير .وقد حضر هذه المراسم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، والوزير الأول، عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الدستوري، مراد مدلسي و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية  أحمد أويحيى ووزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية  الطيب بلعيز و نائب وزير  الدفاع الوطني  قائد أركان الجيش الوطني الشعبي  الفريق أحمد قايد صالح وزير  الشؤون الخارجية  عبد القادر مساهل ووزير المجاهدين   الطيب زيتوني والأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين  السعيد عبادو و كذا أعضاء من الحكومة.

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الرئيس بوتفليقة يترحم على أرواح شهداء الثورة بمقبرة العالية

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