"موقف الجزائر قوامه المصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"





أكد وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مساء أول أمس، على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل تسوية الأزمة في ليبيا. وجدد وزير الخارجية عقب اجتماع لجنة رفيعة المستوى بخصوص ليبيا بأديس أبابا خلال انعقاد الدورة الـ31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التأكيد على موقف الجزائر وجهودها في تسوية الأزمة الليبية، قائلا" أكدنا من جديد على ضرورة التنسيق بين المبادرات المتعلقة بتسوية النزاع الليبي سواء أكانت افريقية أم من خارج القارة"، مشددا على ضرورة التحدث بصوت واحد من أجل أن تفضي الجهود المبذولة إلى مرافقة الليبيين في مسار تسوية النزاع في هذا البلد. وأضاف مساهل قائلا:" قمنا خلال هذا الاجتماع بعرض نتائج الدورة الـ11 لدول جوار ليبيا التي عقدت في الجزائر العاصمة خلال شهر ماي الماضي 2017"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يوجد بديل عن الاتفاق السياسي الذي أصبح قاعدة لكل حل للأزمة في ليبيا ،مشيرا إلى أن ذات الاتفاق مفتوحا لأي مراجعة إذا كانت هذه هي رغبة ليبيا". و تابع مساهل بأن "موقف الجزائر وأعضاء لجنة رفيعة المستوى حول ليبيا يفضل الحل السياسي قوامه الحوار و المصالحة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لليبيا داعيا في هذا الإطار إلى الإسراع بتعزيز المؤسسات السياسية و الاقتصادية الليبية.

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