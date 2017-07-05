حفل "الروح الرياضية" على شرف الفريقين المتأهلين لنهائي كأس الجمهورية
تنظم المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم، حفل "الروح الرياضية" في طبعتها الخامسة تحت رعاية اللواء المدير العام للأمن الوطني وعلى شرف الفريقين اللذين سينشطان اللقاء النهائي لكأس الجمهورية في كرة القدم للموسم الرياضي 2016/2017 والذي سيجمع كل من الشباب الرياضي لبلوزداد (CRB) والوفاق الرياضي لسطيف (ESS). ويحضر فعاليات حفل "الروح الرياضية" الذي تنظمه المديرية العامة للأمن الوطني بالمدرسة العليا للشرطة علي التونسي شاطوناف الجزائر، شخصيات وطنية ووجوه رياضية معروفة في الساحة الوطنية، وسيكون هذا اللقاء الرياضي فرصة لحث الجميع بالتحلي بالروح الرياضية لتكون هي سيدة الموقف في كل المباريات بما يضمن دحر كل أشكال العنف داخل وخارج المنشآت الرياضية، واحترام قواعد الممارسة الرياضية من قبل اللاعبين والأنصار والمساهمة في ترقية الرياضة الوطنية عموما وكرة القدم على وجه الخصوص.
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