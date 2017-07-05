رابطة عن حقوق الإنسان : جرائم فرنسا..نسخة "التظيمات الارهابية





· 10 ملايين شهيد جزائري منذ بدء الاحتلال الفرنسي..

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ،أمس، لاسترجاع 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس ودفنهم في مقابر الشهداء، أنه لابد من وجود قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مطالبة فرنسا بإعلان اعتذار رسمي واعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها في الجزائر ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم. وترى رابطة حقوق الإنسان في بيان لها – تحصلت "الاتحاد" على نسخة منه- جاء بمناسبة ذكرى 05 جويلية عيد الاستقلال، أنه لابد من وجود قانون يجرم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، منتقدة إحياء ذكرى الاستقلال عن طريق ما أسمته بـ"دورات رياضية وأنشطة ثقافية"، كما دعت فرنسا بإعلان اعتذار رسمي واعتراف بالجرائم الدموية التي ارتكبتها في الجزائر ،ثم التعويض المادي للضحايا وعائلاتهم. وأكدت الرابطة بأنه لا يمكن للشعب الجزائري مهما طال الزمن نسيان جرائم فرنسا لمْ يسبق لهاُ مثيل عبر تاريخ البشرية، وقالت:"..الانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي فى الجزائر أثناء الاستعمار الفرنسي غير قابلة لِلنسيان على الإطلاق"، وشبهت رابطة حقوق الإنسان المستعمر الفرنسي بتنظيم "داعش" الدولي في قولها:"الاستعمار الفرنسي قطع رؤوس المقاومين كما يفعل تنظيم داعش، ثم وضعها بالمتحف للافتخار بالمنجزات الإرهابية "، متسائلة:"..حقيقة أرقام شهدائنا وهل فعلا قدمت الجزائر مليونا ونصف مليون شهيد كما يعتقد بعض السياسيين في الوقت الذي استمر فيه الاستعمار الفرنسي أزيد من قرن ونصف القرن؟". وأضافت المنظمة الحقوقية ذاتها:"..يستغرب المكتب الوطني للرابطة عن وجود 37 رفات للمقاومين بالمتحف الوطني للتاريخ الطبيعي لباريس منذ 1849 ، بعدما تم التنكيل بهم وقطع رؤوسهم كما يفعل التنظيم الإرهابي المسمى بداعش بالأبرياء العزل ، ثم نقلت فرنسا الاستعمارية رؤوسهم إلى المتحف ، بعد أن وضعوا بقايا جماجم 37 من الجزائريين الأبطال الشرفاء الذين قاوموا الاستعمار الفرنسي".هذا ونددت الرابطة بقطع الرؤوس من طرف المستعمر الفرنسي بعد استشهادهم ، كما يفعل الإرهابيين داعش في سنة 2016، وتستغرب عدم السماح لأهاليهم بدفنهم، رغم كل الديانات السماوية تلزم إكرام الميت بعد وفاته وحماية جثمانه ومدفنه واجب أخلاقي.

عدد القراءات 13 مرة | قراءات اليوم 13 مرة