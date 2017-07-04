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04/07/2017 22:27:00

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوقع على مرسومين رئاسيين لتخفيض العقوبات لفائدة المحبوسين


وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال والشباب على مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات تخفيض كلي أو جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا،حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

جاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه  "بمناسبة الذكرى ال55 لعيد الاستقلال والشباب و وفقا للصلاحيات المنصوص عليها في المادة 91 الفقرة 7 من الدستور والتي تخول لرئيس الجمهورية حق العفو وحق تخفيض أو تخفيف العقوبات، وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، هذا الثلاثاء، مرسوما رئاسيا يتضمن تخفيض كلي أو جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تابعوا تعليما ونجحوا خلال فترة حبسهم في امتحانات التكوين المهني وشهادات التعليم المتوسط والبكالوريا وشهادة نهاية الدراسات الجامعية لسنة 2016-2017"، يوضح ذات المصدر.

كما وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، على مرسوم رئاسي ثاني  يتضمن تخفيض كلي او جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذي أبدوا حسن السيرة و السلوك طيلة فترة احتجازهم"، حسب ذات البيان.

وأشار البيان إلى أن المرسومين الرئاسيين "استثنيا المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا لارتكابهم أفعال إرهابية أو تخريبية والخيانة والتجسس و المتاجرة بالمخدرات و جرائم الفساد و التهريب و تزوير النقود و المحكوم عليهم لجرائم و جنح تسببت في الوفاة او الضرب و الجرح مع حمل السلاح".

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