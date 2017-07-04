الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
04/07/2017 22:23:00

زيتوني يؤكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية و رص الصفوف لمواجهة التحديات


أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية, داعيا في نفس الوقت إلى "رص الصفوف" من أجل مواجهة مختلف التحديات الوطنية و الدولية.

وأوضح السيد زيتوني خلال ندوة حول موضوع "مغزى وأبعاد 5 يوليو 1962" نظمها  المتحف الوطني للمجاهد وحضرها وزير الاتصال , جمال كعوان, ووزير الثقافة  عزالدين ميهوبي وعدد من أعضاء الاسرة الثورية وممثلين عن الأسلاك الأمنية,أن  الوضع الحالي يستوجب من الجميع "الحرص على الحفاظ على المكاسب و الاجتهاد من  أجل ديمومة الارتباط و التواصل مع المثل العليا و القيم الوطنية الأصيلة   والمرجعية التاريخية ".

كما شدد الوزير, على ضرورة مواصلة أجيال الاستقلال "لمسيرة بناء الوطن و صون  استقراره وكذا تحصيل مختلف العلوم و المعارف من أجل ترقية المواطنة ", مذكرا  بأن "الشهداء و المجاهدين كانوا صناعا للتاريخ وصناعا لمجد الجزائر و يجب  علينا أن نكون من صناع الإخلاص و الوفاء لهذا المجد الخالد".

وفي ذات المنحى, دعا السيد زيتوني, الشباب إلى الاقتداء بتضحيات الشهداء و  المجاهدين في صون الاستقلال و الحفاظ على الاستقرار, مؤكدا على أن إحياء  الذكرى 55 لعيد الاستقلال و الشباب الذي يشكل "تتويجا لمسيرة ثورة نوفمبر  الخالدة ", يعد بمثابة "مرجعية أساسية لكونه تضمن مثل عليا ودروس ومبادئ  الوحدة الوطنية".

كما شدد على أهمية "السعي الحثيث من أجل جمع الكلمة و رص الصفوف و مضاعفة  الجهد لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري تحت القيادة الرشيدة للسيد رئيس الجمهورية  السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحقيق الوثبة التنموية في كافة الميادين", مشيرا  إلى أهم الإنجازات المحققة منذ الاستقلال و الرامية في مجملها إلى بناء "دولة  قوية قادرة على صون المبادئ التي استشهد من أجلها مليون و نصف مليون شهيد".

وبالمناسبة, حيا وزير المجاهدين الجهود التي تبذلها الأسلاك الأمنية من رجال  الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحير الوطني في السهر على  المحافظة على أمن  الوطن و المواطن. 

من جهتم , أبرز المتدخلون في هذه الندوة التي شهدت تكريم الطلبة المتفوقين  من المدرسة الوطنية للأشغال العمومية, ضرورة أخد العبر من جيل نوفمبر الذي  تمكن بفضل نضاله و إخلاصه من استرجاع السيادة الوطنية ,داعين في نفس الوقت  الشباب إلى الاطلاع على التاريخ الوطني حفاظا على الذاكرة الجماعية.

عدد القراءات 3 مرة | قراءات اليوم 3 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوقع على مرسومين رئاسيين لتخفيض العقوبات لفائدة المحبوسين

وقع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هذا الثلاثاء بمناسبة الذكرى الـ 55 لعيد الاستقلال والشباب على مرسومين رئاسيين يتضمنان إجراءات تخفيض كلي أو جزئي للعقوبات لفائدة الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا،حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
image

زيتوني يؤكد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية و رص الصفوف لمواجهة التحديات

أكد وزير المجاهدين, الطيب زيتوني, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, ضرورة الحفاظ على المكتسبات الوطنية, داعيا في نفس الوقت إلى "رص الصفوف" من أجل مواجهة مختلف التحديات الوطنية و الدولية.
image

رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء ذكرى استرجاع الاستقلال و العيد الوطني للشباب

إن الغبطة لتغمرني و أنا أتوجه إليكم في احتفالنا هذا الخامس و الخمسين  بالعيد الوطني للاستقلال والشبيبة. فالعيد هذا موعد نترحم فيه خاشعين على أرواح شهداء
image

وفد برلماني عن مجلس الأمة، يشارك في اجتماعات الدورة السنوية 26 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا

يشارك  وفد برلماني عن مجلس الأمة، في اجتماعات الدورة السنوية 26 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، المقرر عقدها في الفترة مابين 05 و09 جويلية
image

الـنهائي الـ45 لكأس الجزائر العسكرية لكرة القدم.

يحتضن ملعب 05 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة، يوم الأربعاء 05 جويلية 2017، على الساعة الواحدة وثلاثين دقيقة زوالا (13 سا 30د)، نهائي الطبعة الخامسة والأربعين
image

محجوب بدة وزير الصناعة والمناجم يستقبل سفير قطر وسلطنة عمان

- استقبل وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة اليوم الثلاثاء بمقر وزارته  سفير دولة قطر بالجزائر السيد ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.حيث تمحور اللقاء بين الطرفين حول
image

روراوة يتفقد الملاعب التي تحتظن البطولة العربية في الإسكندرية

تفقد اليوم الثلاثاء، محمد روراوة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي لكرة القدم، ملاعب المكس والإسكندرية وبرج العرب التي تستضيف مباريات البطولة العربية برعاية الأمير ترك بن
image

ترامب يبتقي بوتين في هامبورغ الجمعة القادم

أعلن الكرملين يوم  الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة المقبلة، على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، حسب
image

الفرق بين الشرك والكفر

 الشرك   الشرك بالله تعالى هو من أكبر الكبائر، ويقصد به أن يشرك العبد في عبادته لله تعالى إلهاً آخراً، ويطلق على من يتّخذ مع الله
image

مشاركة 03 أفلام جزائرية في مهرجان "مواسم السينما العربية" بفرنسا

يشارك فيلم وثائقي و فيلمين قصيرين في المهرجان الثالث "مواسم السينما العربية" الجاري بباريس، حسبما كشف عنه المنظمين. وتضمن برنامج هذا المهرجان الذي انطلقت فعالياته يوم
قيم هذا المقال
0