وفد برلماني عن مجلس الأمة، يشارك في اجتماعات الدورة السنوية 26 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا





يشارك وفد برلماني عن مجلس الأمة، في اجتماعات الدورة السنوية 26 للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، المقرر عقدها في الفترة مابين 05 و09 جويلية 2017 بالعاصمة البيلاروسية مينسك.

ويتكون الوفد البرلماني من السيدين:

زبير طوافشية، نائب رئيس مجلس الأمة.

الهاشمي جيار ، عضو مجلس الأمة، رئيس المجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي.

وسيتدارس المشاركون العديد من المواضيع في إطار موضوع رئيس للدورة حول " تعزيز الثقة المتبادلة والتعاون من أجل السلام والازدهار في فضاء منظمة الأمن والتعاون بأوروبا"

للاشارة أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا ويجوز على صفة شريك في التعاون.

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