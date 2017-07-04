محجوب بدة وزير الصناعة والمناجم يستقبل سفير قطر وسلطنة عمان





- استقبل وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة اليوم الثلاثاء بمقر وزارته سفير دولة قطر بالجزائر السيد ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.حيث تمحور اللقاء بين الطرفين حول الأولويات والخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة الزائرية وكذا الأهمية التي يوليها -هذا المخطط- للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال في إطار القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.وبالمناسبة هنأ السفير القطري الوزير بدة لتعيينه على رأس قطاع الصناعة و المناجم معبرا عن رغبة قطر في تنويع علاقاتها الاقتصادية مع الجزائر. كما تطرق الجانبان الى بعض مشاريع الشراكة المنجزة او تلك التي هي قيد الإنجاز في مجالات الصناعة، الخدمات، السياحة والاتصالات.كما سمح اللقاءكذلك للتطرق الى مشروع للحديد والصلب ببلارة (جيجل) حيث ثمن الطرفان مدى التقدم المسجل على مستوى الاشغال بوحدة الدرفلة "جيجل" فيما يرى السفير القطري ان تجسيد هذا المشروع يعد إشارة قوية للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في الجزائر. وفي ذات اليوم استقبل محجوب بدة وزير الصناعة والمناجم سفير سلطنة عمان بالجزائر ناصر بن سيف بن سالم الحوسني. اندرج اللقاء حول تحسين مناخ الاعمال بين الدولتين وسنح اللقاء فرصة لتقديم الخطوط العريضة لمخطط عمل الحكومة من قبل محوب بدة وزير الصناعة والمناجم لاسيما فيما يتعلق بالجانب الصناعي الذي تعول عليه الجزائر لتنويع اقتصادها وتحسين مناخ الأعمال في إطار القاعدة 49/51 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر.وجهته اكد الوزير بهذه المناسبة على الأهمية التي توليها الجزائر لتدعيم العلاقات الاقتصادية وعلاقات الشراكة مع البلدان العربية لاسيما مع سلطنة عمان والرقي بها الى مستوى العلاقات السياسية والاخوية التي تربط الجزائر ومسقط.ومن جهته قدم سعادة السفير تهانيه وتهاني وزير التجارة والصناعة العماني علي بن مسعود بن علي السنيد يللسيد الوزير بعد تعيينه على رأس قطاع الصناعة والمناجم مثمنا رغبة الجزائر في تطوير التعاون الاقتصادي مع بلاده.وبالمناسبة سلم السيد الحوسني للوزير رسالة من نظيره العماني بخصوص طلب تنظيم معرض للمنتوجات العمانية بالجزائر الذي يهدف إلى تعزيز مستوى التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.وستكون هذه التظاهرة، التي تقرر تنظيمها من 9 الى 13 أكتوبر 2017، فرصة لالتقاء رجال الاعمال الجزائريين ونظرائهم العمانيين ومسؤولين حكوميين وممثلين عن غرف الصناعة والتجارة للبلدين. الفكرة نالت اعجاب الوزير في إقامة معرض للمنتجات العمانية بالجزائر مؤكدا بان مصالحه ستعمل على تهيئة كل الظروف لإنجاح هذا المعرض.





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