روراوة يتفقد الملاعب التي تحتظن البطولة العربية في الإسكندرية
تفقد اليوم الثلاثاء، محمد روراوة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العربي لكرة القدم، ملاعب المكس والإسكندرية وبرج العرب التي تستضيف مباريات البطولة العربية برعاية الأمير ترك بن خالد، رئيس الاتحاد العربي، والمقامة في مصر من الفترة 23 جويلة إلى 5 اوت المقبل. ومن المقرر أن تصل الفرق المشاركة بداية من يوم 17جويلة الجاري، للدخول في معسكراتها، استعدادا للبطولة، واختيار اللجان التنظيمية التي ستعمل على استقبال تلك الفرق في مصر.
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