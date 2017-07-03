لوح: سيكون لنا حديث آخر بعد التحقيقات
أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن التحقيقات فيما يخص وفاة الطفل حسام بلقاسمي بتيبازة جارية بصفة عادية، داعيا وسائل لعدم التسريع في التحاليل أن نتائج التحقيق قد تكون مغايرة. وأوضح لوح في تصريح له بالقول "بعد النتائج التي ستفرزها التحقيقات سيكون لنا حديث"، وأعلن عن وجود مشتبه فيهم كان لهم علاقة بجرائم أخرى. وقال لوح، عن قضية الطفل حسام بلقاسمي الذي وجد جثة هامدة ببوسماعيل بتيبازة في طور التحقيق الابتدائي وهي تحت إدارة وكيل الجمهورية المختص مع الضبطية القضائية للدرك الوطني و الأمن الوطني. وأضاف وزير العدل "التحقيق الابتدائي جاري بدقة سواء من حيث الإجراءات المتعلقة بالمعاينة أو بخصوص المتعلقة بالتشريح الطبي، مؤكدا أن وكيل الجمهورية سيقوم بعقد ندوة صحفية للإعلان عن النتائج الأولية للتحقيق.
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