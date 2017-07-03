مساهل يستقبل الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة إفريقيا-الكارييب-المحيط الهادي
استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأحد بأديس أبابا (اثيوبيا) الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي و منطقة افريقيا-الكارييب-المحيط الهادي. و جرى اللقاء على هامش أشغال الدورة ال31 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. و يقود مساهل الوفد الجزائري خلال أشغال هذه الدورة التحضيرية للقمة ال29 لرؤساء دول و حكومات الاتحاد الإفريقي المرتقبة يومي الاثنين و الثلاثاء في العاصمة الإثيوبية.
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