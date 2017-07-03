

لوح: سيكون لنا حديث آخر بعد التحقيقات أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن التحقيقات فيما يخص وفاة الطفل حسام بلقاسمي بتيبازة جارية بصفة عادية، داعيا وسائل لعدم التسريع في



الجيش اللبناني يهين ويعتقل لاجئين سوريين بعد مداهمته مخيمات في عرسال بدا بيان الجيش اللبناني، حول العملية التي نفذها الجمعة، ضد مخيمين للاجئين السوريين، في عرسال شرق البلاد، غير مقنع، خصوصاً وأن صور الانتهاكات المهينة التي



معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15 مليار دج خلال رمضان كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في تدخلاتها خلال شهر رمضان عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 959ر14 مليار دينار جزائري, حسبما أعلن عنه يوم



محجوب بدة: "تركيب السيارات تحول إلى استيراد مقنع" اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يوم الأحد بالجزائر أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم



مساهل يستقبل الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة إفريقيا-الكارييب-المحيط الهادي استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأحد بأديس أبابا (اثيوبيا) الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي و منطقة افريقيا-الكارييب-المحيط الهادي. و جرى اللقاء على



النائب عريبي يطالب بإنصاف علي بن حاج استنكر النائب حسن عريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أداء صلاتي العيد و الجمعة



تبون يمثل الرئيس بوتفليقة في أشغال قمة الاتحاد الأفريقي يقود الوزير الأول عبد المجيد تبون بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوفد الجزائري خلال أشغال الدورة ال29 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد



سحب الاستدعاءات للمترشحين المعنيين بالدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا أعلن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات يوم الأحد أن عملية سحب الاستدعاءات ل104.036 مترشح معني بالدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا 2017 سيتم من 4 إلى 18



بن صالح يهاجم المعارضة هاجم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح،أمس، المعارضة من الداخل والخارج، متهما إياها بمحاولة تسويد المشهد العام الذي تعرفه الجزائر، كما وصفها بأصوات الشؤم. وقال