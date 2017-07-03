النائب عريبي يطالب بإنصاف علي بن حاج





استنكر النائب حسن عريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أداء صلاتي العيد و الجمعة الذي اعتبر حقه الشرعي و الدستوري مطالبا صناع القرار في الدولة بشرح الذي يؤكد أن الجزائر ليست دولة القانون اعتبر حسن عريبي ما يتعرض له علي بن حاج جريمة في حقه و تصرف غير إنساني وهو تأكد على عدم احترام للحقوق الأساسية لشعب الجزائري حسبه بقوله: " مرة أخرى تقدم سلطـة التزوير والمكابـرة الفاقدة للشرعية والمشروعية على جريمـة أخـرى ومتجـددة في حـق المواطــن الشيخ علي بن حاج، فتمنعه من حقه الشرعي والدستوري واللاإنساني في أداء صلاة العيـد وصلاة الجمعـة، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الآدمية و الأدبية قبل الأعراف القانونية والدستورية و حقوق الإنسان الأساسية،وهي بهذا السلوك اللاقانوني واللاأخلاقي تؤكد مرة أخرى للرأي العام الوطني استهتارها بالحقوق الأساسية للشعب الجزائري برمته، وترسل رسائل واضحة لكل الأحرار الذين يصدعون بكلمة الحق في هذا الوطن ويمارسون حقهم في معارضة الفساد، بأن سطوة المنع والقمع جاهزة في كل وقت لإسكات وتكميم الأفواه، وأنها لاتبالي بالدستور و لا بقوانين الجمهورية، و إن هذه هي إفرازات الاجهزة المنبثقة عقب كل استحقاق سياسي وطني يشوبه التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، كي يفرز لنا مزيدا من الظلم والفساد والعنترية التي تجر البلاد نحو المجهول بكل أسف". كما طالب عريبي بتوقيف كافة هذه الممارسات غير القانونية في حق مواطن جزائري يملك كافة الحقوق : "أطالب صناع القرار بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات الغير مسؤولة والمنافية لكل الأعراف وقانون الجمهورية، والمناقضة لتصريحات الكثير من المسؤولين في الدولة بحديث معسول عن الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وأننا في دولـة القانـون، بيــد أن هــذه الممارسات البائدة ناطقــة بإسم دولــة الغــاب التي نراها واقعا ملموسا، وليس في دولـة القانون التي يتساوى فيها الناس أمام القانون". كما استهجن صمت من أسماهم بزاعمين الدفاع عن حقوق الإنسان سكوتهم عن ما تعرض له المواطن الشيخ علي بن حاج من إجراءات ظالمة ومخالفة لكل المواثيق الحقوقية حسب نفس البيان الذي نشره على صفحته الرسمية أمس ، وأصر على مطالبة صناع القرار بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات.

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