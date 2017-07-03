الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
03/07/2017 12:51:00

النائب عريبي يطالب بإنصاف علي بن حاج


استنكر النائب حسن عريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أداء صلاتي العيد و الجمعة الذي اعتبر حقه الشرعي و الدستوري مطالبا صناع القرار في الدولة بشرح الذي يؤكد أن الجزائر ليست دولة القانون اعتبر حسن عريبي ما يتعرض له علي بن حاج جريمة في حقه و تصرف غير إنساني وهو تأكد على عدم احترام للحقوق الأساسية لشعب الجزائري حسبه بقوله: " مرة أخرى تقدم سلطـة التزوير والمكابـرة الفاقدة للشرعية والمشروعية على جريمـة أخـرى ومتجـددة في حـق المواطــن الشيخ علي بن حاج، فتمنعه من حقه الشرعي والدستوري واللاإنساني في أداء صلاة العيـد وصلاة الجمعـة، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الآدمية و الأدبية قبل الأعراف القانونية والدستورية و حقوق الإنسان الأساسية،وهي بهذا السلوك اللاقانوني واللاأخلاقي تؤكد مرة أخرى للرأي العام الوطني استهتارها بالحقوق الأساسية للشعب الجزائري برمته، وترسل رسائل واضحة لكل الأحرار الذين يصدعون بكلمة الحق في هذا الوطن ويمارسون حقهم في معارضة الفساد، بأن سطوة المنع والقمع جاهزة في كل وقت لإسكات وتكميم الأفواه، وأنها لاتبالي بالدستور و لا بقوانين الجمهورية، و إن هذه هي إفرازات الاجهزة المنبثقة عقب كل استحقاق سياسي وطني يشوبه التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين، كي يفرز لنا مزيدا من الظلم والفساد والعنترية التي تجر البلاد نحو المجهول بكل أسف". كما طالب عريبي بتوقيف كافة هذه الممارسات غير القانونية في حق مواطن جزائري يملك كافة الحقوق : "أطالب صناع القرار بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات الغير مسؤولة والمنافية لكل الأعراف وقانون الجمهورية، والمناقضة لتصريحات الكثير من المسؤولين في الدولة بحديث معسول عن الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وأننا في دولـة القانـون، بيــد أن هــذه الممارسات البائدة ناطقــة بإسم دولــة الغــاب التي نراها واقعا ملموسا، وليس في دولـة القانون التي يتساوى فيها الناس أمام القانون". كما  استهجن صمت من أسماهم  بزاعمين الدفاع عن حقوق الإنسان سكوتهم عن ما تعرض له المواطن الشيخ علي بن حاج من إجراءات ظالمة ومخالفة لكل المواثيق الحقوقية حسب نفس البيان الذي نشره على صفحته الرسمية أمس ، وأصر على مطالبة صناع القرار بالتوقف الفوري عن هذه الممارسات.

عدد القراءات 9 مرة | قراءات اليوم 9 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

لوح: سيكون لنا حديث آخر بعد التحقيقات

أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، أمس، أن التحقيقات فيما يخص وفاة الطفل حسام بلقاسمي بتيبازة جارية بصفة عادية، داعيا وسائل لعدم التسريع في
image

الجيش اللبناني يهين ويعتقل لاجئين سوريين بعد مداهمته مخيمات في عرسال

بدا بيان الجيش اللبناني، حول العملية التي نفذها الجمعة، ضد مخيمين للاجئين السوريين، في عرسال شرق البلاد، غير مقنع، خصوصاً وأن صور الانتهاكات المهينة التي
image

معاملات تجارية غير مفوترة بقيمة 15 مليار دج خلال رمضان

كشفت مصالح المراقبة لوزارة التجارة في تدخلاتها خلال شهر رمضان عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يقدر ب 959ر14 مليار دينار  جزائري, حسبما أعلن عنه يوم
image

محجوب بدة: "تركيب السيارات تحول إلى استيراد مقنع"

اعتبر وزير الصناعة والمناجم محجوب بدة يوم الأحد بالجزائر أن نشاط تركيب السيارات في الجزائر تحول إلى "استيراد مقنع" مما يستدعي إعادة النظر في التنظيم
image

مساهل يستقبل الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة إفريقيا-الكارييب-المحيط الهادي

استقبل وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل يوم الأحد بأديس أبابا (اثيوبيا) الوسيط بين دول الاتحاد الأوروبي و  منطقة افريقيا-الكارييب-المحيط الهادي. و جرى اللقاء على
image

النائب عريبي يطالب بإنصاف علي بن حاج

استنكر النائب حسن عريبي عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة و البناء منع الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ من أداء صلاتي العيد و الجمعة
image

تبون يمثل الرئيس بوتفليقة في أشغال قمة الاتحاد الأفريقي

يقود الوزير الأول عبد المجيد تبون بصفته ممثلا  عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة  الوفد الجزائري خلال أشغال الدورة  ال29 لندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد
image

سحب الاستدعاءات للمترشحين المعنيين بالدورة الاستثنائية لامتحان البكالوريا

أعلن الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات يوم الأحد أن عملية سحب الاستدعاءات ل104.036 مترشح معني بالدورة  الاستثنائية لامتحان البكالوريا 2017 سيتم من 4 إلى 18
image

بن صالح يهاجم المعارضة

هاجم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح،أمس،  المعارضة من الداخل والخارج، متهما إياها بمحاولة تسويد المشهد العام الذي تعرفه الجزائر، كما وصفها بأصوات الشؤم. وقال
image

بن غبريط: نتائج البكالوريا العادية والاستثنائية أواخر جويلية

نفت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وجود غضب واحتقان لدى بعض الأساتذة جراء تقليص عطلتهم الصفية بسبب دورة البكالوريا  المقصيين" الاستثنائية" التي أقرها رئيس
قيم هذا المقال
0